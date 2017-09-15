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Информация об агентстве
Рост цен на ДТ и бензины 15 сентября приостановился
12:28 15.09.2017 |
В пятницу, 15 сентября, цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС удержались на уровне 14 сентября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 24,04 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,80 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,96 грн/л.
В пятницу ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на сегодня, составляет 22,14 грн/л (+1 коп./л).
В то же время, сеть АЗС «Татнефть» повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 3 коп./л. В сети «Восток» ДТ подорожало на 40 коп./л - до 22,90 грн/л.
Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября. 11 и 12 сентября цены на ДТ и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л., а в некоторых сетях рост составил 50 коп./л.
По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л в сентябре.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,74
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
22,79
|
0,00
|
Shell
|
25,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
28,96
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
SOCAR
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
UPG
|
23,70
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
27,10
|
0,00
|
20,97
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Автотранс
|
23,43
|
0,00
|
24,44
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
21,73
|
0,00
|
Параллель
|
25,52
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
23,85
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,85
|
0,00
|
23,53
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
20,54
|
0,00
|
KLO
|
23,49
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,29
|
0,00
|
Marshal
|
22,03
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
x
|
x
|
20,63
|
0,00
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
22,95
|
0,40
|
Надежда
|
23,49
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
21,79
|
0,00
|
Овис
|
23,04
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
22,44
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Маркет
|
22,79
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,37
|
0,03
|
24,33
|
0,03
|
25,35
|
0,03
|
21,63
|
0,03
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,80
|
0,00
|
24,30
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Mango
|
22,79
|
0,00
|
24,57
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
21,82
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
24,04
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
25,96
|
0,00
|
22,14
|
0,01
|
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