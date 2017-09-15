Рост цен на ДТ и бензины 15 сентября приостановился

В пятницу, 15 сентября, цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС удержались на уровне 14 сентября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 24,04 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,80 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,96 грн/л.

В пятницу ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на сегодня, составляет 22,14 грн/л (+1 коп./л).

В то же время, сеть АЗС «Татнефть» повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 3 коп./л. В сети «Восток» ДТ подорожало на 40 коп./л - до 22,90 грн/л.

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября. 11 и 12 сентября цены на ДТ и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л., а в некоторых сетях рост составил 50 коп./л.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л в сентябре.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 сентября 2017 г., грн/л: