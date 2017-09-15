Цена автогаза 15 сентября опустилась ниже 15 грн

С 14 по 15 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 19 коп./л до 14,86 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Дешевле всего газ продается в сети «Авантаж» - по 13,35 грн/л. В розничной сети «Барс 2000» газ торгуется по 14,00 грн/л (-30 коп./л).

WOG и OKKO за сутки снизили цены на 7 и 8коп./л, до 15,08 грн/л и 15,06 грн/л, соответственно. Больше всего за прошедшие сутки газ подешевел в сети «Овис» - на 54 коп./л до 14,58 грн/л.

Сети AMIC, Shell, SOCAR, «Авиас», KLO, SUN OIL, «Род Ник», «БРСМ-Нафта», «Татнефть», «Укрнафта» и ZOG снизили цены в пределах 6-42 коп./л.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Стоимость автогаза на АГЗС на 15 сентября 2017 г., грн/ л: