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Стоимость нефти снижается 15 сентября на восстановлении работы НПЗ в США и после запуска ракеты КНДР
08:37 15.09.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов в США и после очередного запуска ракеты КНДР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.16 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34%, до 55,28 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3%, до 49,74 доллара за баррель.
Снижение мировых нефтяных цен связано с постепенным восстановлением мощностей НПЗ в США после ураганов "Харви" и "Ирма". Ураган "Харви" вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей страны (почти 27%). Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Инвесторы также обращают внимание на новости из КНДР. Утром в пятницу Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.
Центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США. На этом фоне трейдеры опасаются, что половина нефтеперерабатывающих мощностей в Азии может быть подвержена риску.
Позднее на ход торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. Ранее, по итогам завершившейся 8 сентября рабочей недели, число буровых в США выросло на одну штуку, или на 0,1%, до 944 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 436 штук, или в 1,8 раза.
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