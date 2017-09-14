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Цена дизтоплива в опте выросла на 70 грн/т – до 23 390 грн
18:00 14.09.2017 |
В четверг, 14 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 70 грн/т - до 23 390 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в четверг на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид» и «Параллель». Минимальная цена предложения составила 23 350 грн/т, максимальная - 23 500 грн/т.
ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 650 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол». Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 500-23 600 грн/т, а шебелинское ДТ выставляли «НП-Трейдинг» и GT-Group по 23 400-23 500 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 14 сентября снизилась на 80 грн/т - до 30 600 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 500 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 800 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т, а НК «Вест Ойл» и «НП-Трейдинг» выставляли шебелинский ресурс по 30 000-30 300 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 110 грн/т - до 29 390 грн/т. С белорусской «двойкой» по 29 500-29 600 грн/т на рынок выходила только ОККО. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т, GT Group предлагала шебелинский продукт по 29 200 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в четверг подорожали на 3 коп./л - до 19,84 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,35-19,80 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» - держит цены на уровне 19,60-19,70 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Вентус ресурс», «АМИК Украина», ОККО, ВД «Интер», «Альянс Ойл Трейдинг»и «Авиа Ойл» по 19,35-19,70 грн/л. Ресурс «Укртатнафты» торговался по 19,50 грн/л.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины по результатам встречи премьера, президента Петра Порошенко с представителями ведущих компаний Украины при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
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