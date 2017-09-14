Цены на дизтопливо и бензины слегка подросли 14 сентября

С 13 по 14 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л и 3 коп./л, до 24,04 грн/л и до 24,80 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 4 коп./л (25,96 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 14 сентября, составила 22,14 грн/л (+2 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети AMIC все виды топлив подорожали на 33-38 коп./л: бензин А-92 - до 24,74 грн/л; А-95 - до 25,74 грн/л, А-95+ - до 26,74 грн/л; ДТ - до 23,79 грн/л. Бензины марки А-95+ в сети «Азовнефтепродукт » подорожал на 70коп./л, до 27 грн/л, бензины А-92 и А-95 прибавили по 5 коп./л, а ДТ в сети компании подорожало на 3 коп./л

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как Marshal, Shell и «Автопорт».

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября. 11 и 12 сентября цены на ДТ и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л., а в некоторых сетях рост составил 50 коп./л.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л в сентябре.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 сентября 2017 г., грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. AMIC 24,74 0,35 25,74 0,35 26,74 0,33 22,79 0,38 Shell 25,50 0,09 26,50 0,09 28,96 0,09 23,45 0,03 Азовнефтепродукт 25,00 0,05 26,00 0,05 27,00 0,70 23,35 0,10 SUN OIL 22,84 0,00 23,90 0,00 24,90 0,00 21,90 0,00 UPG 23,70 0,00 24,20 0,00 27,10 0,00 20,97 0,00 WOG 25,99 0,00 26,99 0,00 27,99 0,00 23,99 0,00 Автотранс 23,43 0,00 24,44 0,00 26,49 0,00 21,73 0,00 Параллель 25,52 0,00 26,52 0,00 27,32 0,00 23,85 0,00 Авиас 22,95 0,00 23,45 0,00 23,95 0,00 21,00 0,00 БРСМ-Нафта 22,85 0,00 23,53 0,00 24,18 0,00 20,54 0,00 KLO 23,49 0,00 24,19 0,00 26,79 0,00 22,29 0,00 Marshal 22,03 0,00 23,13 0,23 x x 20,63 0,00 Восток 24,35 0,00 25,35 0,00 26,35 0,00 22,55 0,00 Надежда 23,49 0,00 24,48 0,00 24,99 0,00 21,79 0,00 Овис 23,04 0,00 23,94 0,00 26,46 0,00 22,44 0,00 ОККО 25,99 0,00 26,99 0,00 27,99 0,00 23,99 0,00 Автопорт 25,70 0,20 26,70 0,20 27,00 0,20 23,70 0,20 Татнефть-АЗС-Украина 23,34 0,00 24,30 0,00 25,32 0,00 21,60 0,00 Укрнафта 23,00 0,00 23,50 0,00 24,00 0,00 21,00 0,00 ZOG 23,80 0,00 24,30 0,00 24,80 0,00 21,80 0,00 Народна 23,24 0,00 23,69 0,00 23,99 0,00 21,59 0,10 Средняя цена в Украине: 24,04 0,02 24,80 0,03 25,96 0,04 22,14 0,02



