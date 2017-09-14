Цены на автогаз 14 сентября продолжают снижаться

С 13 по 14 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще 12 коп./л до 15,06 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Дешевле всего газ продается в сети «Авантаж» по 13,35 грн/л. За сутки цена в этой сети опустилась на 30 коп./л. В розничной сети компании «Глуско-Украина» («Восток») газ торгуется по 13,50 грн/л.

WOG и OKKO за сутки снизили цены на 24-27 коп./л до 15,15-15,13 грн/л соответственно. Больше всего за прошедшие сутки газ подешевел в сети «Параллель» - на 50 коп./л до 14,99 грн/л. AMIC, KLO, SUN OIL, «БРСМ-Нафта» снизили цены в пределах 6-18 коп./л.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Стоимость автогаза на АГЗС на 14 сентября 2017 г., грн/л: