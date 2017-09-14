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Цены на автогаз 14 сентября продолжают снижаться
11:40 14.09.2017 |
С 13 по 14 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще 12 коп./л до 15,06 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Дешевле всего газ продается в сети «Авантаж» по 13,35 грн/л. За сутки цена в этой сети опустилась на 30 коп./л. В розничной сети компании «Глуско-Украина» («Восток») газ торгуется по 13,50 грн/л.
WOG и OKKO за сутки снизили цены на 24-27 коп./л до 15,15-15,13 грн/л соответственно. Больше всего за прошедшие сутки газ подешевел в сети «Параллель» - на 50 коп./л до 14,99 грн/л. AMIC, KLO, SUN OIL, «БРСМ-Нафта» снизили цены в пределах 6-18 коп./л.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Стоимость автогаза на АГЗС на 14 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 13 сентября
|
AMIC
|
14,78
|
-0,12
|
Shell
|
15,13
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
15,00
|
-0,40
|
SUN OIL
|
14,75
|
-0,18
|
UPG
|
14,40
|
0,00
|
WOG
|
15,15
|
-0,24
|
Автотранс
|
14,57
|
0,00
|
Параллель
|
14,99
|
-0,50
|
Авиас
|
15,22
|
-0,01
|
БРСМ-Нафта
|
14,87
|
-0,06
|
KLO
|
14,69
|
-0,10
|
Marshal
|
15,03
|
0,00
|
Восток
|
13,50
|
0,00
|
Барс 2000
|
14,30
|
0,00
|
Авантаж
|
13,35
|
-0,30
|
Род Ник
|
14,75
|
-0,10
|
Надежда
|
14,54
|
0,00
|
Овис
|
15,12
|
0,00
|
ОККО
|
15,13
|
-0,27
|
Маркет
|
15,14
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,85
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,25
|
-0,01
|
ZOG
|
15,55
|
0,00
|
Mango
|
14,59
|
-0,16
|
Средняя цена в Украине:
|
15,06
|
-0,12
|
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