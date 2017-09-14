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Стоимость нефти снижается 14 сентября в рамках коррекции после значительного роста накануне
08:59 14.09.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются утром в четверг в рамках коррекции после роста на данных о снижении добычи в США и докладе Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.40 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24%, до 55,03 доллара за баррель. Цена поднялась выше 55 долларов впервые с 19 апреля в ходе торгов среды. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14%, до 49,23 доллара за баррель.
В среду нефть подорожала на 1-1,5% благодаря данным от минэнерго США о снижении добычи в стране, а также позитивному докладу МЭА. Так, агентство сообщило, что ОПЕК в августе сократила добычу нефти на 210 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем - до 32,67 миллиона баррелей в сутки. Крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК - Саудовская Аравия - сократила добычу на 540 тысяч баррелей в день, до 10 миллионов баррелей в день.
Кроме того, МЭА повысило прогноз по спросу на нефть. В 2017 году - на 100 тысяч баррелей, до 97,7 миллиона баррелей в день, в 2018 году также на 100 тысяч баррелей - до 99,1 миллиона баррелей в день.
Поддержали рост цен на нефть в среду и данные от минэнерго США по добыче сырья за неделю, завершившуюся 8 сентября. Так, добыча уменьшилась на 6,5%, или на 572 тысячи баррелей в сутки, до 9,353 миллиона баррелей в сутки. Сократились и запасы бензина - на 8,4 миллиона баррелей, или на 3,7% - до 218,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 2,05 миллиона баррелей.
Стратегический резерв в стране снизился на 1,6 миллиона баррелей, до 677 миллионов баррелей. Коммерческие запасы нефти при этом выросли на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 468,2 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,238 миллиона баррелей.
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