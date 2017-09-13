Цена дизтоплива в опте 13 сентября незначительно снизилась

В среду, 13 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 10 грн/т - до 23 320 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М», «Темиртранс-Захид», «Параллель» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 400 грн/т.

С белорусским ресурсом в Коростене по 23 500 грн/т выходила ОККО. ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол». Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 500 грн/т, а шебелинское ДТ выставлял «НП-Трейдинг» по 23 400 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 13 сентября выросла на 20 грн/т - до 30 680 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 500 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 800 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т, а НК «Вест Ойл» выставлял шебелинский ресурс по 30 000 грн/т.

Бензин марки А-92 подешевел на 160 грн/т - до 29 280 грн/т. С белорусской «двойкой» по 29 500 грн/т на рынок выходила только ОККО. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т, GT Group предлагала шебелинский продукт по 29 100 грн/т.

В «А-95» также отметили, что мелкооптовые партии дизтоплива в среду остались на уровне 11 сентября - 19,8 грн/л.