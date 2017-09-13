ОПЕК в августе выполнила сделку на 82%, не-ОПЕК - на 118% - МЭА

Страны ОПЕК в августе выполнили сделку об ограничении нефтедобычи с рядом стран, не входящих в картель, на 82%, а страны не-ОПЕК - на 118%, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Агентство отмечает, что страны не-ОПЕК превысили уровень исполнения сделки в 100% впервые за все время.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных, представленных ОПЕК во вторник, уровень выполнения сделки странами ОПЕК составил 95%. Основное расхождение в цифрах относится к показателям Венесуэлы. По данным МЭА, страна не выполняет соглашение, снижая добычу лишь на 49% от требуемого уровня. По данным ОПЕК, Венесуэла снижает добычу на 150 тыс. б/с, превышая обязательства почти на 60%.

Ниже представлена таблица, в млн б/с