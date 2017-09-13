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ОПЕК в августе выполнила сделку на 82%, не-ОПЕК - на 118% - МЭА
12:54 13.09.2017 |
Страны ОПЕК в августе выполнили сделку об ограничении нефтедобычи с рядом стран, не входящих в картель, на 82%, а страны не-ОПЕК - на 118%, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).
Агентство отмечает, что страны не-ОПЕК превысили уровень исполнения сделки в 100% впервые за все время.
Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных, представленных ОПЕК во вторник, уровень выполнения сделки странами ОПЕК составил 95%. Основное расхождение в цифрах относится к показателям Венесуэлы. По данным МЭА, страна не выполняет соглашение, снижая добычу лишь на 49% от требуемого уровня. По данным ОПЕК, Венесуэла снижает добычу на 150 тыс. б/с, превышая обязательства почти на 60%.
Ниже представлена таблица, в млн б/с
|Страна
|Точка отсчета
|Квота по сокращению
|Сокращение, август 2017
|Выполнение в августе
|Средний уровень выполнения в 2017г
|Алжир
|1,09
|-0,05
|-0,03
|58%
|63%
|Ангола*
|1,75
|-0,078
|-0,06
|78%
|129%
|Эквадор
|0,55
|-0,026
|-0,01
|31%
|69%
|Экваториальная Гвинея
|0,14
|-0,012
|-0,02
|167%
|132%
|Габон
|0,2
|-0,009
|-0,01
|133%
|15%
|Иран
|3,71
|0,09
|0,11
|-
|Ирак
|4,56
|-0,21
|-0,08
|39%
|38%
|Кувейт
|2,84
|-0,131
|-0,14
|105%
|100%
|Катар
|0,65
|-0,03
|-0,04
|127%
|118%
|Саудовская Аравия
|10,54
|-0,486
|-0,54
|112%
|122%
|ОАЭ
|3,01
|-0,139
|-0,1
|74%
|53%
|Венесуэла
|2,07
|-0,095
|-0,05
|49%
|11%
|Итого страны ОПЕК
|31,11
|-1,176
|-0,97
|82%
|86%
|Азербайджан
|815
|-0,035
|-0,078
|223%
|103%
|Казахстан
|1,778
|-0,02
|-0,054
|268%
|н/д
|Мексика
|2,4
|-0,1
|-0,17
|170%
|94%
|Оман
|1,02
|-0,045
|-0,043
|95%
|96%
|Россия
|11,597
|-0,3
|-0,316
|105%
|74%
|Другие (Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан и Южный Судан)
|1,207
|-0,046
|-0,018
|-39%
|-8%
|Итого не-ОПЕК
|18,816
|-0,546
|-0,642
|118%
|68%
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