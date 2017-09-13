Цены на ДТ и бензины 13 сентября продолжили рост

С 12 сентября по 13 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 24,01 грн/л и до 24,77 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ также подорожал на 2 коп./л (25,92 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 13 сентября, составила 22,11 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети «Надежда» все виды топлив подорожали на 20 коп./л: бензин А-92 - до 23,49 грн/л; А-95 - до 24,48 грн/л, А-95+ - до 24,99 грн/л; ДТ - до 21,79 грн/л. Бензины марки А-95+ в сети «Олас» подорожал на 96 коп./л, до 26,46 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как «Автотранс», Shell и «Параллель».

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября. 11 и 12 сентября цены на ДТ и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л., а в некоторых сетях рост составил 50 коп./л.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л в сентябре.

«Маловероятно, что цены на ДТ будут расти, продукта на рынке очень много, - говорит С.Куюн. - Ситуация с бензинами больше интригует: помимо «универсальных» факторов над этим сегментом будет довлеть фактор нехватки ресурса».

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 сентября 2017 г., грн/л: