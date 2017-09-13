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Цены на автогаз опустились 13 сентября еще на 14 коп
12:27 13.09.2017 |
С 12 по 13 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 14 коп./л до 15,18 грн./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Дешевле всего газ по-прежнему продается в розничной сети компании «Глуско-Украина» («Восток») - по 13,50 грн/л. OKKO и WOG цены не меняли и торгуют по 15,41 грн/л и 15,39 грн/л, соответственно. AMIC, Shell, SOCAR, SUN Oil, «БРСМ-Нафта» и «Автотранс» снизили цены в пределах 5-17 коп./л. На 28-29 коп./л опустил цены «Приват»: на «Авиас» газ торгуется по 15,23 грн/л, на «Укрнафте» - по 15,26 грн/л.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Стоимость автогаза на АГЗС на 13 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 12 сентября
|
AMIC
|
14,89
|
-0,07
|
Shell
|
15,13
|
-0,17
|
SOCAR
|
15,23
|
-0,06
|
SUN OIL
|
14,93
|
-0,05
|
UPG
|
14,40
|
0,00
|
WOG
|
15,39
|
0,00
|
Автотранс
|
14,57
|
-0,06
|
Параллель
|
15,49
|
-0,25
|
Авиас
|
15,23
|
-0,28
|
БРСМ-Нафта
|
14,93
|
-0,09
|
KLO
|
14,79
|
0,00
|
Marshal
|
15,03
|
-0,07
|
Восток
|
13,50
|
0,00
|
Барс 2000
|
14,30
|
0,00
|
Авантаж
|
13,65
|
0,00
|
Род Ник
|
14,85
|
-0,10
|
Надежда
|
14,54
|
0,00
|
Овис
|
15,12
|
-0,18
|
ОККО
|
15,41
|
0,00
|
Маркет
|
15,14
|
-0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,85
|
-0,06
|
Укрнафта
|
15,26
|
-0,29
|
ZOG
|
15,55
|
0,00
|
Mango
|
14,74
|
-0,27
|
Средняя цена в Украине:
|
15,18
|
-0,14
|
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