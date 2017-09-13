Цены на автогаз опустились 13 сентября еще на 14 коп

С 12 по 13 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 14 коп./л до 15,18 грн./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Дешевле всего газ по-прежнему продается в розничной сети компании «Глуско-Украина» («Восток») - по 13,50 грн/л. OKKO и WOG цены не меняли и торгуют по 15,41 грн/л и 15,39 грн/л, соответственно. AMIC, Shell, SOCAR, SUN Oil, «БРСМ-Нафта» и «Автотранс» снизили цены в пределах 5-17 коп./л. На 28-29 коп./л опустил цены «Приват»: на «Авиас» газ торгуется по 15,23 грн/л, на «Укрнафте» - по 15,26 грн/л.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Стоимость автогаза на АГЗС на 13 сентября 2017 г., грн/л: