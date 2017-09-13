Нефть растет на новостях из ОПЕК, Brent подорожала до $54,7 за баррель

Нефть эталонных марок растут в цене в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают новости о добыче в странах ОПЕК и ждут данных по запасам топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 EET в среду увеличилась на $0,41 (0,76%) - до 54,68 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,47 (0,97%) - до $48,7 за баррель.

Как сообщил в среду министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву, страна может присоединиться к соглашению об ограничении добычи после того, как ее производство достигнет 1,8 млн баррелей в сутки. В настоящее время страна добывает 1,7 млн б/с.

По его словам, оптимальная цена для нефти марки Brent находится в диапазоне $55-60 за баррель.

Тем временем министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук отметил, что ОПЕК готова рассмотреть все имеющиеся у организации варианты в случае, если рынок нефти не придет к балансу спроса и предложения к концу марта 2018 года, когда истекает действие соглашения.

При этом решение о возможном продлении соглашения может быть отложено на первый квартал следующего года.

Кроме того, в среду Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году до максимума за два года. Оценка роста спроса на нефть в текущем году была повышена на 100 тыс. б/с. Теперь МЭА прогнозирует, что в 2017 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с (или на 1,7%), и на 1,4 млн б/с в 2018 году (или на 1,4%).

Также в среду Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Согласно оценкам экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США за неделю выросли на 10,1 млн баррелей на фоне низкого спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, часть которых приостановила работу из-за урагана "Харви". Запасы бензина и дистиллятов, по оценкам аналитиков, упали соответственно на 4 млн баррелей и 300 тыс. баррелей.