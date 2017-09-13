Цена дизтоплива в опте 12 сентября снизилась на 120 грн

Во вторник, 12 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 120 грн/т - до 23 400 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М», «Темиртранс-Захид», «Параллель» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 400 грн/т.

С белорусским ресурсом в Коростене по 23 300-23 600 грн/т выходили «Альянс Ойл Трейдинг», ОККО, «Кворум Нафта». ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», а «Параллель» в Коростене - по 23 950 грн/. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 500 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 12 сентября подешевел на 270 грн/т - до 30 660 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 400-30 500 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 32 000 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т, а НК «Вест Ойл» выставлял шебелинский ресурс по 30 000 грн/т.

Бензин марки А-92 подорожал на 10 грн/т - до 29 440 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 29 600-29 700 грн/т на рынок выходила только ОККО. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т, GT Group предлагала шебелинский продукт по 29 200 грн/т.

В «А-95» также отметили, что мелкооптовые партии дизтоплива во вторник остались на уровне 11 сентября - 19,8 грн/л.

Как сообщал enkorr, 11 и 12 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л.