Финансовые новости
- |
- 13.09.17
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена дизтоплива в опте 12 сентября снизилась на 120 грн
15:33 12.09.2017 |
Во вторник, 12 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 120 грн/т - до 23 400 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М», «Темиртранс-Захид», «Параллель» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 400 грн/т.
С белорусским ресурсом в Коростене по 23 300-23 600 грн/т выходили «Альянс Ойл Трейдинг», ОККО, «Кворум Нафта». ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», а «Параллель» в Коростене - по 23 950 грн/. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 500 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 12 сентября подешевел на 270 грн/т - до 30 660 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 400-30 500 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 32 000 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т, а НК «Вест Ойл» выставлял шебелинский ресурс по 30 000 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 10 грн/т - до 29 440 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 29 600-29 700 грн/т на рынок выходила только ОККО. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т, GT Group предлагала шебелинский продукт по 29 200 грн/т.
В «А-95» также отметили, что мелкооптовые партии дизтоплива во вторник остались на уровне 11 сентября - 19,8 грн/л.
Как сообщал enkorr, 11 и 12 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке растет на активных закупках заправщиков
ТОП-НОВОСТИ
|"Майдан Саакашвили" от оппозиции: Почему этого не будет
|Почему Саакашвили со своими старыми и новыми соратниками занял выжидательную позицию
|"Газпром" наглядно доказал европейцам, что не может обойтись без украинской ГТС
|Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили - министр юстиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть растут 12 сентября на новостях из ОПЕК, Brent торгуется выше $54 за баррель
|"Газпром" наглядно доказал европейцам, что не может обойтись без украинской ГТС
|К чему может привести снижение портовых сборов
Эксперты позитивно оценивают этот шаг правительства, поскольку считают, что это приведет к снижению затрат на поставку украинских товаров на внешние рынки. Но даже после этого решения Кабмина портовые сборы в Украине будут выше, чем в портах-конкурентах.
|Цена дизтоплива в опте 12 сентября снизилась на 120 грн
|Инфляция обычно поддерживает цены на золото, но оказывает давление на доходность казначейских облигаций.
|НБУ утвердил прогноз по прибыли за 2017 на 47,8 млрд гривен
Это интересно
|Xiaomi представила безрамочный Mi Mix 2
|Из чего будет сделан человек будущего?
Концепция трансгуманизма - идеи того, что каждый человек должен иметь право и возможность улучшить себя с помощью технологических и научных достижений, - обсуждалась на минувшей неделе на проходившем в Брайтоне фестивале Британской научной ассоциации.
|Китай планирует наложить запрет на выпуск и продажу бензиновых и дизельных автомобилей на своей территории
|10 самых дорогих разводов знаменитостей в истории
|Представлен смартфон с 24-Мп фронтальной камерой Vivo V7+
|Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой
|PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods