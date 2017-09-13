Цены на ДТ и бензины в рознице замедлили рост 12 сентября

С 11 сентября по 12 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины показали незначительный рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л, до 23,99 грн/л и до 24,75 грн/л, соответственно. Средняя цена бензина А-95+ осталась на уровне 11 сентября - 25,89 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 12 сентября, составила 22,07 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети Marshal бензины А-92 и А-95 подорожали на 15 коп./л, до 22,03 грн/л и 22,90 грн/л, соответсвенно. Бензины А-92 и А-95 и дизельное топливо в сети «Олас» подорожали на 50 коп./л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как «Татнефть», ZOG и «Нефтек»

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/11 сентября 2017 г., грн/л: