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Розничные цены на сжиженный газ 12 сентября в среднем по стране снизились на 6 коп. до 15,31 грн
12:48 12.09.2017 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Дешевле всего по стране газ продается в розничной сети компании «Глуско-Украина» («Восток») - по 13,50 грн/л. По 13,65 грн/л продает газ «Авантаж», за сутки в этой сети цена опустилась на 30 коп./л.
Цены на SOCAR, WOG, «Параллель» и в сети группы «Приват» за прошедшие сутки не изменилась. AMIK, KLO и Marshal опустили их на 20 коп./л, UPG - на 40 коп./л, «Барс-2000» - на 50 коп./л.
Напомним, накануне в опте автогаз подешевел на 550 грн/т - до 23 870 грн/т.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Стоимость автогаза на АГЗС на 11 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 11 сентября
|
AMIC
|
14,96
|
-0,20
|
Shell
|
15,30
|
-0,04
|
SOCAR
|
15,29
|
0,00
|
SUN OIL
|
14,98
|
-0,08
|
UPG
|
14,40
|
-0,40
|
WOG
|
15,39
|
0,00
|
Автотранс
|
14,63
|
-0,08
|
Параллель
|
15,74
|
0,00
|
Авиас
|
15,52
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,02
|
0,00
|
KLO
|
14,79
|
-0,20
|
Marshal
|
15,10
|
-0,20
|
Восток
|
13,50
|
0,00
|
Олас
|
14,90
|
-0,05
|
Овис
|
15,30
|
0,00
|
ОККО
|
15,41
|
-0,01
|
Барс 2000
|
14,30
|
-0,50
|
Авантаж
|
13,65
|
-0,30
|
Род Ник
|
14,95
|
-0,10
|
Маркет
|
15,64
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,91
|
-0,27
|
Укрнафта
|
15,55
|
0,00
|
ZOG
|
15,55
|
0,00
|
Нефтек
|
15,45
|
-0,55
|
Средняя цена в Украине:
|
15,31
|
-0,06
|
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