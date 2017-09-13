Розничные цены на сжиженный газ 12 сентября в среднем по стране снизились на 6 коп. до 15,31 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Дешевле всего по стране газ продается в розничной сети компании «Глуско-Украина» («Восток») - по 13,50 грн/л. По 13,65 грн/л продает газ «Авантаж», за сутки в этой сети цена опустилась на 30 коп./л.

Цены на SOCAR, WOG, «Параллель» и в сети группы «Приват» за прошедшие сутки не изменилась. AMIK, KLO и Marshal опустили их на 20 коп./л, UPG - на 40 коп./л, «Барс-2000» - на 50 коп./л.

Напомним, накануне в опте автогаз подешевел на 550 грн/т - до 23 870 грн/т.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Стоимость автогаза на АГЗС на 11 сентября 2017 г., грн/л: