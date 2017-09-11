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Цена дизтоплива в опте выросла еще на 160 грн
16:32 11.09.2017 |
В понедельник, 11 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 160 грн/т - до 23 520 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М», «Темиртранс-Захид» и «Параллель». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 700 грн/т.
ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 750 грн/т. В Коростене с ресурсом белорусских НПЗ по 24 100 грн/т выходила «Бизнес Солюшенс». Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», а «Параллель» в Коростене - по 24 100 грн/. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 500 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 11 сентября выросла на 50 грн/т - до 30 930 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 600-30 700 грн/т . Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 32 000 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.
Бензин марки А-92 подешевел на 60 грн/т - до 29 430 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 29 600 грн/т на рынок вышла только ЗНГК. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в понедельник подорожали на 11 коп./л - до 19,81 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,40-19,80 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» - держит цены на уровне 19,45 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Вентус ресурс», «АМИК Украина», ОККО, WOG, ЗГНК, «Интекс Ком» и «Авиа Ойл» по 19,40-19,80 грн/л. «Оранж Ойл» торговал туркменским продуктом в Одесской области по 19,60-19,65 грн/т.
11 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС в среднем выросли на 9-13 коп./л.
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