SOCAR, WOG и ОККО подняли цену топлива на 50 коп

В период с 8 сентября по 11 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 11 коп./л, до 23,98 грн/л и до 24,74 грн/л, соответсвенно. Средняя цена бензина А-95+ поднялась на 13 коп./л, до 25,89 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 11 сентября, составила 22,06 грн/л (+9 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети SOCAR бензины и дизтопливо подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 25,99 грн/л; А-95 - до 26,99 грн/л; А-95+ - до 27,99 грн/л; ДТ - до 23,99 грн/л. В сети ОККО на коп./л подорожало только дизтопливо, а в сети WOG на столько же подорожали все бензины.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как Shell, UPG, «Автотранс», «Параллель», БРСМ-Нафта, KLO, Marshal, «Надежда», «Азовнефтепродукт» и «Кворум».

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/8 сентября 2017 г., грн/л: