Финансовые новости
- |
- 11.09.17
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SOCAR, WOG и ОККО подняли цену топлива на 50 коп
13:58 11.09.2017 |
В период с 8 сентября по 11 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 11 коп./л, до 23,98 грн/л и до 24,74 грн/л, соответсвенно. Средняя цена бензина А-95+ поднялась на 13 коп./л, до 25,89 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 11 сентября, составила 22,06 грн/л (+9 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети SOCAR бензины и дизтопливо подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 25,99 грн/л; А-95 - до 26,99 грн/л; А-95+ - до 27,99 грн/л; ДТ - до 23,99 грн/л. В сети ОККО на коп./л подорожало только дизтопливо, а в сети WOG на столько же подорожали все бензины.
Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как Shell, UPG, «Автотранс», «Параллель», БРСМ-Нафта, KLO, Marshal, «Надежда», «Азовнефтепродукт» и «Кворум».
Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/8 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
Shell
|
25,30
|
0,30
|
26,30
|
0,30
|
28,76
|
0,30
|
23,31
|
0,22
|
SOCAR
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
23,99
|
0,50
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,70
|
0,30
|
24,20
|
0,30
|
27,10
|
0,30
|
20,97
|
0,20
|
WOG
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
23,99
|
0,00
|
Автотранс
|
23,33
|
0,15
|
24,34
|
0,15
|
26,49
|
0,50
|
21,63
|
0,15
|
Параллель
|
25,36
|
0,20
|
26,36
|
0,20
|
27,16
|
0,20
|
23,79
|
0,30
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,85
|
0,21
|
23,53
|
0,24
|
24,18
|
0,23
|
20,54
|
0,19
|
KLO
|
23,49
|
0,10
|
24,19
|
0,10
|
26,79
|
0,30
|
22,29
|
0,10
|
Marshal
|
21,88
|
0,38
|
22,75
|
0,60
|
x
|
x
|
20,63
|
0,38
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
Надежда
|
23,29
|
0,15
|
24,28
|
0,15
|
24,79
|
0,15
|
21,59
|
0,10
|
Овис
|
23,04
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
22,44
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,99
|
0,50
|
Азовнефтепродукт
|
24,95
|
0,25
|
25,95
|
0,25
|
26,30
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,28
|
0,00
|
24,18
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Кворум
|
23,80
|
0,30
|
24,70
|
0,30
|
x
|
x
|
22,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,98
|
0,11
|
24,74
|
0,11
|
25,89
|
0,13
|
22,06
|
0,09
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: причастные к прорыву границы должны понести ответственность
ТОП-НОВОСТИ
|В Москве на выборах независимые кандидаты обошли "Единую Россию"
|Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ
|72-я Генассамблея ООН. Почему Трамп заставил Кремль нервничать
|В России подготовлен законопроект о возможности признания человека "нежелательным"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на золото 11 сентября отступили от пика одного года на фоне укрепления доллара
|SOCAR, WOG и ОККО подняли цену топлива на 50 коп
|Автогаз в Киеве подешевел 11 сентября до 13,5 грн
|Бюджетный комитет Рады одобрил второй законопроект, необходимый для медреформы - Ковтонюк
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 89% до 15,3 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Стоимость нефти растет 11 сентября на возможности продления сделки ОПЕК+
|Украина подаст в ВТО еще один иск против России, - замминистра экономики Микольская
Это интересно
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом