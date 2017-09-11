Финансовые новости
- |
- 11.09.17
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз в Киеве подешевел 11 сентября до 13,5 грн
13:52 11.09.2017 |
За период с 8 по 11 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 21 коп./л - до 15,37 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Значительное снижение цен на автогаз произошло в розничной сети компании «Глуско-Украина», где он подешевел на 1,35 грн./л до 13,50 грн/л. Таким образом, стоимость СУГ в сети компании установилась на минимальном в стране уровне. В компании отметили, что установленный ценник сохранится на стелах сети в ближайшее время.
Сеть АГЗП «Авантаж-7», традиционно торгующая в низшем ценовом диапазоне, к 11 сентября смогла опустить цену до 13,95 грн/л (-60 коп./л за выходные). В свою очередь нелегальные сети АГЗП в Киевской области снизились до 14,10 грн/л.
Более плавное падение цен наблюдается в сетях WOG и ОККО, где автогаз подешевел на 21-25 коп./л 15,39 грн/л и 15,42 грн/л, соответственно. На 50 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях столичной сети KLO и в сети «Параллель». В сети «Кворум» автогаз подешевел на 90 коп./л, до 14,99 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС на 11 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динаимика к 8 сент.
|
AMIC
|
15,16
|
-0,12
|
Shell
|
15,35
|
-0,20
|
SOCAR
|
15,29
|
-0,20
|
SUN OIL
|
15,07
|
-0,37
|
UPG
|
14,80
|
-0,30
|
WOG
|
15,39
|
-0,25
|
Автотранс
|
14,71
|
-0,08
|
Параллель
|
15,74
|
-0,50
|
Авиас
|
15,52
|
-0,22
|
БРСМ-Нафта
|
15,02
|
-0,29
|
KLO
|
14,99
|
-0,50
|
Marshal
|
15,30
|
-0,20
|
Барс 2000
|
14,80
|
0,00
|
Авантаж
|
13,95
|
-0,60
|
Род Ник
|
15,05
|
-0,45
|
Глуско-Украина
|
13,50
|
-1,35
|
Надежда
|
14,54
|
-0,20
|
Овис
|
15,30
|
-0,18
|
ОККО
|
15,42
|
-0,21
|
Азовнефтепродукт
|
15,65
|
-0,34
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,18
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,55
|
-0,20
|
ZOG
|
15,55
|
-0,30
|
Кворум
|
14,99
|
-0,90
|
Средняя цена в Украине:
|
15,37
|
-0,21
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко: причастные к прорыву границы должны понести ответственность
ТОП-НОВОСТИ
|В Москве на выборах независимые кандидаты обошли "Единую Россию"
|Выходные в АТО. Где возобновились боевые действия и понесли потери ВСУ
|72-я Генассамблея ООН. Почему Трамп заставил Кремль нервничать
|В России подготовлен законопроект о возможности признания человека "нежелательным"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на золото 11 сентября отступили от пика одного года на фоне укрепления доллара
|SOCAR, WOG и ОККО подняли цену топлива на 50 коп
|Автогаз в Киеве подешевел 11 сентября до 13,5 грн
|Бюджетный комитет Рады одобрил второй законопроект, необходимый для медреформы - Ковтонюк
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 89% до 15,3 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Стоимость нефти растет 11 сентября на возможности продления сделки ОПЕК+
|Украина подаст в ВТО еще один иск против России, - замминистра экономики Микольская
Это интересно
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом