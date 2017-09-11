Автогаз в Киеве подешевел 11 сентября до 13,5 грн

За период с 8 по 11 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 21 коп./л - до 15,37 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Значительное снижение цен на автогаз произошло в розничной сети компании «Глуско-Украина», где он подешевел на 1,35 грн./л до 13,50 грн/л. Таким образом, стоимость СУГ в сети компании установилась на минимальном в стране уровне. В компании отметили, что установленный ценник сохранится на стелах сети в ближайшее время.

Сеть АГЗП «Авантаж-7», традиционно торгующая в низшем ценовом диапазоне, к 11 сентября смогла опустить цену до 13,95 грн/л (-60 коп./л за выходные). В свою очередь нелегальные сети АГЗП в Киевской области снизились до 14,10 грн/л.

Более плавное падение цен наблюдается в сетях WOG и ОККО, где автогаз подешевел на 21-25 коп./л 15,39 грн/л и 15,42 грн/л, соответственно. На 50 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях столичной сети KLO и в сети «Параллель». В сети «Кворум» автогаз подешевел на 90 коп./л, до 14,99 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС на 11 сентября 2017 г., грн/л: