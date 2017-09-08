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ДТ в опте подорожало 8 сентября на 30 грн/т - до 23 360 грн/т
16:42 08.09.2017 |
В пятницу, 8 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 30 грн/т - до 23 360 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Белойл Систем», и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 600 грн/т.
ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 350 грн/т. В Коростене с ресурсом белорусских НПЗ по 23 200 грн/т выходил «Альянс Ойл Трейдинг». Литовское дизтопливо по 23 800 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол». Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 200 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 8 сентября выросла на 10 грн/т - до 30 880 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 750 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 40 грн/т - до 29 490 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 29 500-29 600 грн/т в Житомирской области выходила ОККО, а ЗНГК предлагала «двойку» в Киевской области по 29 600 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в пятницу подорожали на 12 коп./л - до 19,70 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,40-19,55 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» - держит цены на уровне 19,45-19,55 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали НК «Альянс Украина», «АМИК Украина», ОККО, и «Авиа Ойл» по 19,40-19,80 грн/л. «Премьера-Ойл» предлагала греческий ресурс в Николаеве по 19,30 грн/л, а «Август Пром» - по 19,20 грн/л. «Оранж Ойл» торговал туркменским продуктом в Одесской области по 19,60-19,65 грн/т.
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