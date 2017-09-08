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«А-95» прогнозирует снижение цены на автогаз в сентябре до 15 грн/л
13:55 08.09.2017 |
В сентябре 2017 г. розничная цена автогаза установится в диапазоне 14,5-15,5 грн/л. Такой прогноз озвучили в «Консалтинговой группе А-95».
Эксперты отмечают преодоление острой фазы дефицита - основной причины взлета цен в августе. По состоянию на 6 сентября 2017 года заправочные станции полностью возобновили продажу пропан-бутана.
«Рынок успокоили повышенные импортные поставки в объеме 105 тыс. Ключевую роль сыграл импорт российского транзитного газа из Беларуси, отдельные партии трейдеры ожидали в июне-июле», - заявил эксперт «А-95» Артем Куюн.
Ощутимый вклад в наполнение рынка делают морские поставки газа. В сентябре наряду с перевалкой в Черноморске начнется импорт через Одессу. Комплекс обладает большим резервуарным парком, а также автоналивной эстакадой. Это позволит накапливать большие партии СУГ и снизить нагрузку на дефицитный железнодорожный парк.
Как и в августе, поставки сжиженного газа в сентябре также будут проходить на фоне ряда неблагоприятных факторов. До конца октября остается на ремонте Мозырский НПЗ (Беларусь) - крупный поставщик СУГ в регионе. На время проведения в РБ на территории страны масштабных военных учений 14-20 сентября будет ограничено передвижение газовозов. Сильное влияние на ресурсную и ценовую ситуацию также оказывает ремонт железнодорожного полотна на белорусско-польской границе. Проведение ремонтных работ в первой декаде сентября значительно снизило поставки ресурса на газонаполнительные станции, участвующие в перевалке российского и белорусского СУГ в Польшу и Украину.
Эти факторы в сумме уже привели к росту котировок на пропан-бутан почти до $500/т (+33% с начала августа). Ожидается, что стоимость газа продолжит рост, как минимум, до середины сентября. Это окажется прямое воздействие на ценники всех ключевых поставщиков в Украину - России, Беларуси, Польши, Литвы и других стран Восточной Европы.
Отмечен рост цен и на морские поставки: котировки в Средиземноморском регионе в сентябре выросли по сравнению с августом на 18%, до $475/т.
Крайне негативное влияние на ценообразование сжиженного газа оказывает и ослабление гривни.
«Ажиотаж и дефицит сняты с повестки дня, но остается высоких вопрос цен. Тенденции на внешнем рынке, напряженность в поставках и негативная курсовая динамика формируют оптовые цены в диапазоне 23000-24000 грн/т. В розничной сети мы ожидаем газ по 14,5-15,5 грн/л», - заявили в «Консалтинговой группе «А-95».
Как сообщал enkorr, средняя цена автомобильных партий СУГ снизилась 7 сентября на 1 850 грн/т - до 25 430 грн/т (DPP АЗС). С 6 по 7 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 8 коп./л - до 15,73 грн/л.
Напомним, украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
В ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.
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