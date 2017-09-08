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Информация об агентстве
В украинских сетях АЗС 8 августа дорожает ДТ и бензины
13:43 08.09.2017 |
В пятницу, 8 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 выросла на 6 коп./л, до 23,88 грн/л, бензин марки А-95 подорожал до 24,63 грн/л (+6 коп./л). Средняя цена бензина А-95+ также поднялась на 6 коп./л, до 25,76 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 8 сентября, составила 21,97 грн/л (+7 коп./л).
Цены на АЗС повысили «Укргаздобыча», «Олас», WOG, «Азовнефтепродукт», ОККО, и «Татнефть»
Как сообщал enkorr, в четверг, 7 сентября, цены на железнодорожные партии дизельного топлива выросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 7 сентября выросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 8/7 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
8 сен
|
+/-
|
8 сен
|
+/-
|
8 сен
|
+/-
|
8 сен
|
+/-
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
20,77
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,99
|
0,50
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Параллель
|
25,16
|
0,00
|
26,16
|
0,00
|
26,96
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
20,35
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,19
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
22,89
|
0,30
|
23,49
|
0,30
|
x
|
x
|
20,79
|
0,30
|
Олас
|
23,30
|
0,40
|
24,30
|
0,90
|
25,95
|
0,00
|
21,10
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
24,70
|
0,20
|
25,70
|
0,20
|
26,30
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Овис
|
23,04
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
22,44
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
23,49
|
0,00
|
Маркет
|
22,79
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,28
|
0,06
|
24,18
|
0,06
|
25,20
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Mango
|
21,99
|
0,00
|
24,57
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
21,82
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,88
|
0,06
|
24,63
|
0,06
|
25,76
|
0,06
|
21,97
|
0,07
|
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