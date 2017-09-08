В украинских сетях АЗС 8 августа дорожает ДТ и бензины

В пятницу, 8 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 выросла на 6 коп./л, до 23,88 грн/л, бензин марки А-95 подорожал до 24,63 грн/л (+6 коп./л). Средняя цена бензина А-95+ также поднялась на 6 коп./л, до 25,76 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 8 сентября, составила 21,97 грн/л (+7 коп./л).

Цены на АЗС повысили «Укргаздобыча», «Олас», WOG, «Азовнефтепродукт», ОККО, и «Татнефть»

Как сообщал enkorr, в четверг, 7 сентября, цены на железнодорожные партии дизельного топлива выросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 7 сентября выросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 8/7 сентября 2017 г., грн/л: