Автогаз в рознице 8 августа подешевел на 15 коп

За период с 7 по 8 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 15 коп./л - до 15,58 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях SOCAR и ОККО автогаз подешевел на 50 коп./л и 35 коп./л, до 15,49 грн/л и 15,63 грн/л, соответственно. На 30 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях столичной сети KLO и сети Shell.

Кроме того, на 6-35 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, «Параллель», WOG, «БРСМ Нафта», «Татнефть», ZOG, Mango, «Род Ник», и «Барс 2000». СУГ в сети «Олас» подешевел на 55 коп./л, до 15,30 грн/л.

Как сообщал enkorr, в пятницу, 8 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС в среднем выросли на 6-8 коп./л.

Напомним, коррекция цен на автогаз началась в конце августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 8/7 сентября 2017 г., грн/л: