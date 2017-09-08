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Автогаз в рознице 8 августа подешевел на 15 коп
13:40 08.09.2017 |
За период с 7 по 8 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 15 коп./л - до 15,58 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях SOCAR и ОККО автогаз подешевел на 50 коп./л и 35 коп./л, до 15,49 грн/л и 15,63 грн/л, соответственно. На 30 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях столичной сети KLO и сети Shell.
Кроме того, на 6-35 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, «Параллель», WOG, «БРСМ Нафта», «Татнефть», ZOG, Mango, «Род Ник», и «Барс 2000». СУГ в сети «Олас» подешевел на 55 коп./л, до 15,30 грн/л.
Как сообщал enkorr, в пятницу, 8 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС в среднем выросли на 6-8 коп./л.
Напомним, коррекция цен на автогаз началась в конце августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 8/7 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
15,29
|
0,00
|
Shell
|
15,55
|
-0,30
|
SOCAR
|
15,49
|
-0,50
|
SUN OIL
|
15,43
|
-0,18
|
UPG
|
15,10
|
0,00
|
WOG
|
15,64
|
-0,35
|
Автотранс
|
14,78
|
0,00
|
Параллель
|
16,24
|
-0,25
|
Авиас
|
15,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,30
|
-0,25
|
KLO
|
15,49
|
-0,30
|
Барс 2000
|
14,80
|
-0,20
|
Род Ник
|
15,50
|
-0,10
|
Авантаж
|
14,55
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
14,99
|
0,00
|
Олас
|
15,30
|
-0,55
|
Азовнефтепродукт
|
15,99
|
0,00
|
Овис
|
15,48
|
0,00
|
ОККО
|
15,63
|
-0,35
|
Маркет
|
15,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,18
|
-0,09
|
Укрнафта
|
15,76
|
0,00
|
ZOG
|
15,85
|
-0,24
|
Mango
|
15,01
|
-0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
15,58
|
-0,15
|
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