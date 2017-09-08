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Нефть дорожает 8 сентября на прогнозах по восстановительным работам на НПЗ в США после "Харви"
08:51 08.09.2017 |
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу утром на фоне прогнозов аналитиков о замедлении работы НПЗ и нефтехимических предприятий на побережье Мексиканского залива в США после урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.08 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,50% - до 54,76 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,29% - до 49,23 доллара за баррель.
Работа на НПЗ и нефтехимических предприятиях на побережье в США может замедлиться, так как компании вынуждены использовать сотрудников для восстановления повреждений после урагана "Харви". Как пишет агентство Рейтер, это может привести или к увеличению расходов предприятий или к нехватке рабочих.
Кроме того, инвестиции в проекты на побережье окажутся в следующем году на уровне в 51,9 миллиарда долларов, приближаясь к пику с 2015 года. Это потребует привлечения дополнительных сотрудников в компании, пишет агентство со ссылкой на Industrial Information Resources (IIR), которая отслеживает ресурсы в сфере промышленности.
"У нас была нехватка рабочей силы перед "Харви", но теперь она значительно хуже" - цитирует агентство представителя организации Энтони Салемма (Anthony Salemme).
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