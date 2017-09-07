Дизтопливо в опте 7 сентября прибавило еще 110 грн/т

В четверг, 7 сентября, цены на железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в четверг на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Белойл Систем», «Глуско Украина» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 600 грн/т.

ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 23 400 грн/т. Литовское дизтопливо по 23 300 грн/т в Житомирской области предлагала «Параллель», а в Киевской - «Гранд Петрол» (по 23 800 грн/т). Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 200 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 7 сентября выросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 700 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.

Бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 29 450 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 29 400-29 600 грн/т в Житомирской области выходили ОККО и «Газтрим», а ЗНГК предлагала двойку в Киевской области по 29 500 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в четверг подорожали на 19 коп./л, до 19,58 грн/л. ОККО, «Анвитрейд», «Е.Коннект», и «Темиртранс-Захид» торговали трубопроводным ресурсом по 19,40-19,50 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены на уровне 19,20 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «АМИК Украина», ОККО, «Авиа Ойл», «Офис Бизнес Груп», «Альянс Ойл Трейдинг» и ЗГНК по 19,30-19,50 грн/л. «Премьера-Ойл» предлагала греческий ресурс в Николаеве по 19,20 грн/л, а «Август Пром» - по 18,60 грн/л. «Оранж Ойл» торговал туркменским продуктом в Одесской области по 19,60-19,75 грн/т.

Как сообщал enkorr, подорожание светлых нефтепродуктов было вызвано резким ростом котировок в Европе. Цены в ЕС отреагировали на информацию о стихийном бедствии в США, где из-за шторма «Харви» было остановлено производство на 12 НПЗ.