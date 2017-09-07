Финансовые новости
- |
- 07.09.17
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на ДТ и бензины в рознице сохраняют стабильность 7 сентября
13:44 07.09.2017 |
В четверг, 7 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС продолжают удерживаться на уровне конца июля 2017 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.
Малозначительная динамика наблюдается по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 7 сентября, составила 21,90 грн/л (+1 коп./л).
Лишь один оператор сменил ценник на светлые нефтепродукты. Столичная сеть АЗС KLO на 10 коп./л повысила цену на бензины марок А-92 и А-95, до 23,39 грн/л и 24,09 грн/л, соответственно.
Как сообщал enkorr, за период с 6 по 7 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 8 коп./л - до 15,73 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 7/6 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
+/-
|
Цена
|
+/-
|
Цена
|
+/-
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
20,77
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Параллель
|
25,16
|
0,00
|
26,16
|
0,00
|
26,96
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
20,35
|
0,00
|
KLO
|
23,39
|
0,10
|
24,09
|
0,10
|
26,49
|
0,00
|
22,19
|
0,00
|
Marshal
|
21,50
|
0,00
|
22,15
|
0,00
|
x
|
x
|
20,25
|
0,00
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
Надежда
|
23,14
|
0,00
|
24,14
|
0,00
|
24,64
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Овис
|
23,04
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
22,44
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Маркет
|
22,79
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,22
|
0,00
|
24,12
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
ZOG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
21,40
|
0,00
|
Нефтек
|
24,79
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,82
|
0,00
|
24,58
|
0,00
|
25,70
|
0,00
|
21,91
|
0,01
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поступления в сводный бюджет в январе-августе увеличились на 28,6% до 540,7 млрд гривен
|Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов от операций с ОВГЗ
|Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре - премьер
|Размещение "голубых касок" ООН на всей оккупированной территории Донбасса станет прорывом в мирном урегулировании конфликта - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховная Рада запретит ввоз авто на еврономерах - Ирина Луценко
|Цены на нефть Brent в Европе выросли 7 сентября, а на WTI снизились
|Dragon Capital допускает сокращение госдолга до 75% ВВП в 2018
|АМКУ разрешил "Ашан Ритейл Украина" приобрести сеть гипермаркетов "Караван"
|Цены на ДТ и бензины в рознице сохраняют стабильность 7 сентября
|СУГ в рознице 7 сентября подешевел еще на 8 коп
Это интересно
|Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
|Lenovo оштрафуют на $3,5 млн за установку рекламного ПО Superfish
|«Фольксвагены» подключат к «умному дому»
|Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
|Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman
|Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
|Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций