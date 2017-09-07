Цены на ДТ и бензины в рознице сохраняют стабильность 7 сентября

В четверг, 7 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС продолжают удерживаться на уровне конца июля 2017 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Малозначительная динамика наблюдается по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 7 сентября, составила 21,90 грн/л (+1 коп./л).

Лишь один оператор сменил ценник на светлые нефтепродукты. Столичная сеть АЗС KLO на 10 коп./л повысила цену на бензины марок А-92 и А-95, до 23,39 грн/л и 24,09 грн/л, соответственно.

Как сообщал enkorr, за период с 6 по 7 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 8 коп./л - до 15,73 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 7/6 сентября 2017 г., грн/л: