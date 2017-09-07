Финансовые новости
- |
- 07.09.17
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СУГ в рознице 7 сентября подешевел еще на 8 коп
13:39 07.09.2017 |
За период с 6 по 7 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 8 коп./л - до 15,73 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях UPG и AMIC автогаз подешевел на 30 коп./л и 38 коп./л, до 15,10 грн/л и 15,29 грн/л, соответственно. На 16 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях «БРСМ Нафта».
Кроме того, на 1-30 коп./л автогаз подешевел в сетях Shell, SUN OIL, «Авиас», «Род Ник», «Нефтек», «Татнефть», Marshal, ОККО, «Авантаж», «Род Ник», «Овис» и «Укрнафта». На 70 коп./л СУГ также подешевел в сети «Маркет».
Как сообщал enkorr, вчера, 6 августа, в среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л - до 15,82 грн/л.
Коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
Напомним, АМКУ возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/6 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
15,29
|
-0,38
|
Shell
|
15,85
|
-0,10
|
SOCAR
|
15,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
15,62
|
-0,03
|
UPG
|
15,10
|
-0,30
|
WOG
|
15,99
|
0,00
|
Автотранс
|
14,78
|
0,00
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,73
|
-0,01
|
Барс 2000
|
15,00
|
0,00
|
Авантаж
|
14,25
|
-0,30
|
Род Ник
|
15,60
|
-0,10
|
БРСМ-Нафта
|
15,55
|
-0,16
|
KLO
|
15,79
|
0,00
|
Marshal
|
15,50
|
-0,15
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
14,74
|
0,00
|
Овис
|
15,48
|
-0,12
|
ОККО
|
15,98
|
-0,01
|
Маркет
|
15,62
|
-0,70
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,27
|
-0,15
|
Укрнафта
|
15,76
|
-0,06
|
ZOG
|
16,09
|
0,00
|
Нефтек
|
16,00
|
-0,19
|
Средняя цена в Украине:
|
15,73
|
-0,08
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поступления в сводный бюджет в январе-августе увеличились на 28,6% до 540,7 млрд гривен
|Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов от операций с ОВГЗ
|Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре - премьер
|Размещение "голубых касок" ООН на всей оккупированной территории Донбасса станет прорывом в мирном урегулировании конфликта - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховная Рада запретит ввоз авто на еврономерах - Ирина Луценко
|Цены на нефть Brent в Европе выросли 7 сентября, а на WTI снизились
|Dragon Capital допускает сокращение госдолга до 75% ВВП в 2018
|АМКУ разрешил "Ашан Ритейл Украина" приобрести сеть гипермаркетов "Караван"
|Цены на ДТ и бензины в рознице сохраняют стабильность 7 сентября
|СУГ в рознице 7 сентября подешевел еще на 8 коп
Это интересно
|Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
|Lenovo оштрафуют на $3,5 млн за установку рекламного ПО Superfish
|«Фольксвагены» подключат к «умному дому»
|Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
|Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman
|Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
|Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций