СУГ в рознице 7 сентября подешевел еще на 8 коп

За период с 6 по 7 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 8 коп./л - до 15,73 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях UPG и AMIC автогаз подешевел на 30 коп./л и 38 коп./л, до 15,10 грн/л и 15,29 грн/л, соответственно. На 16 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях «БРСМ Нафта».

Кроме того, на 1-30 коп./л автогаз подешевел в сетях Shell, SUN OIL, «Авиас», «Род Ник», «Нефтек», «Татнефть», Marshal, ОККО, «Авантаж», «Род Ник», «Овис» и «Укрнафта». На 70 коп./л СУГ также подешевел в сети «Маркет».

Как сообщал enkorr, вчера, 6 августа, в среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л - до 15,82 грн/л.

Коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Напомним, АМКУ возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/6 сентября 2017 г., грн/л: