Нефть дешевеет 7 сентября в рамках коррекции после удорожания на ожиданиях растущего спроса

Мировые цены на нефть опускаются в четверг утром в рамках коррекции, в ходе торгов среды сырье поднималось в цене на 1% и более на ожиданиях роста спроса на "черное золото", вызванного восстановлением работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в США после урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,31% - до 54,03 доллара за баррель. В среду стоимость впервые с 25 мая оказалась выше 54 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14% - до 49,09 доллара за баррель.

Американские НПЗ повышают нефтяной спрос, поскольку восстанавливают свою работу после наводнений из-за недавнего урагана, что должно поддерживать цены на нефть, приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. Прошедший в Мексиканском заливе ураган "Харви" вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США.

При этом слабо поддерживают снижение стоимости нефти данные от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 1 сентября выросли на 2,791 миллиона баррелей, до 460,591 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом упали на 2,544 миллиона баррелей, дистиллятов - на 603 тысячи баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 669 тысяч баррелей.

Позднее в четверг рынок ожидает данных от минэнерго США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 4,7 миллиона баррелей, или на 1,03% - до 462,5 миллиона баррелей.