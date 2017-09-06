Оптовые цены на дизтопливо 6 сентября вернулись к росту

В среду, 6 сентября, цены на железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 330 грн/т - до 23 220 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Белойл Систем», «Глуско Украина» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 23 300 грн/т, максимальная - 23 500 грн/т. С российским ресурсом по 23 500 грн/т в Черниговской области выходила «Е.Коннект».

«Альянс Ойл Трейдинг» и ОККО продавали дизтопливо белорусских НПЗ в Коростене по 22 800 грн/т, а ЗГНК - в Киевской по 23 150 грн/т. Литовское дизтопливо предлагали в Житомирской области - «Параллель», в Киевской - «Гранд Петрол» по цене 23 100 грн/т и 23 800 грн/т, соответственно. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 200 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 6 сентября выросла на 170 грн/т - до 30 830 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагали ОККО и ЗНГК по 30 700 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.

Бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 28 380 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 29 250 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в среду подорожали на 13 коп./л, до 19,39 грн/л. ОККО, «Анвитрейд», «Е.Коннект», и «Темиртранс-Захид» торговали трубопроводным ресурсом по 19,20-19,45 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены на уровне 19,00-19,10 грн/л. В Киеве ДТ производства белорусских НПЗ предлагали ОККО, «Авиа Ойл», «Альянс Энерго Трейд» и ВД «Интер» по 19,15-19,35 грн/л. «Премьера-Ойл» предлагала греческий ресурс в Николаеве по 19,00 грн/л, а «Август Пром» - по 18,30 грн/л. «Оранж Ойл» торговал туркменским продуктом в Одесской области по 19,75-19,80 грн/т.

Как сообщал enkorr, оптовые цены на дизельное топливо в период с 30 августа по 4 сентября выросли на 880 грн/т, до 22 890 грн/т. Подорожание светлых нефтепродуктов было вызвано резким ростом котировок в Европе. Цены в ЕС отреагировали на информацию о стихийном бедствии в США, где из-за шторма «Харви» было остановлено производство на 12 НПЗ. 5 сенября цены стабилизировались на уровне предыдущего торгового дня.