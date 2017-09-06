Розничные цены на ДТ и бензины стабильны уже больше месяца

Розничные цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС продолжают удерживаться на уровне конца июля 2017 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в среду, 6 сентября, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 6 сентября, составляет 21,90 грн/л (+1 коп./л).

В то же время, сеть АЗС «Татнефть» снизила цену на бензины: марка А-92 подешевела на 6 коп./л, до 23,22 грн/л; А-95 - на 12 коп./л, до 24,12 грн/л; А-95+ - на 12 коп./л, до 25,20 грн/л. В сети ZOG дизтопливо подорожало на 40 коп./л, до 21,40 грн/л.

Как сообщал enkorr, за период с 5 по 6 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л - до 15,82 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/5 сентября 2017 г., грн/л: