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Автогаз в рознице 6 сентября подешевел на 7 коп
12:17 06.09.2017 |
За период с 5 по 6 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л - до 15,82 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях SOCAR и AMIC автогаз подешевел на 20 коп./л и 17 коп./л, до 15,99 грн/л и 15,67 грн/л, соответственно. На 22 коп./л цена на СУГ снизилась на станциях SUN OIL и Mango.
Кроме того, на 3-7 коп./л автогаз подешевел в сетях Shell, «БРСМ Нафта», «Авиас», и «Укрнафта», а в запорожской сети ZOG автогаз подешевел до 16,09 грн/л (- 40 коп./л). На 40 коп./л СУГ также подешевел в сети «Барс 2000».
Как сообщал enkorr, вчера, 5 августа, в среднем по стране газ подешевел на 9 коп./л - до 15,89 грн/л.
Напомним, коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/5 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
15,67
|
-0,17
|
Shell
|
15,95
|
-0,04
|
SOCAR
|
15,99
|
-0,20
|
SUN OIL
|
15,65
|
-0,22
|
UPG
|
15,40
|
0,00
|
WOG
|
15,99
|
0,00
|
Автотранс
|
14,78
|
0,00
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,74
|
-0,07
|
Барс 2000
|
15,00
|
-0,40
|
Род-Ник
|
15,70
|
0,00
|
Авантаж
|
14,55
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,72
|
-0,03
|
KLO
|
15,79
|
0,00
|
Marshal
|
15,65
|
0,00
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
14,74
|
0,00
|
Овис
|
15,60
|
0,00
|
ОККО
|
15,99
|
0,00
|
Маркет
|
16,32
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,42
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,82
|
-0,06
|
ZOG
|
16,09
|
-0,40
|
Mango
|
15,08
|
-0,22
|
Средняя цена в Украине:
|
15,82
|
-0,07
|
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