Оптовые цены на дизтопливо 5 сентября стабилизировались

После четырехдневного роста 5 сентября цены на железнодорожные партии дизельного топлива стабилизировались: средняя цена осталась на уровне 22 890 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Белойл Систем» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 22 850 грн/т, максимальная - 23 150 грн/т. С российским ресурсом по 23 100-23 200 грн/т в Черниговской области выходили «Е.Коннект» и ЗНГК, а в Коростыне трубопроводным ресурсом торговала «Параллель» (22 850 грн/т).

«Альянс Ойл Трейдинг» и «Альянс Ойл Украина» продавали дизтопливо белорусских НПЗ в Коростене по 22 600-22 800 грн/т. Литовское дизтопливо предлагали в Житомирской области - «Параллель», в Киевской - «Гранд Петрол» по цене 22 850 грн/т и 23 250 грн/т, соответственно. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 22 550 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 5 сентября выросла на 50 грн/т - до 30 660 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагали ОККО и ЗНГК по 30 600-30 700 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 29 850 грн/т.

Бензин марки А-92 подешевел на 260 грн/т - до 28 960 грн/т. С белорусским топливом этой марки по 28 700-29 400 грн/т на рынок выходили ЗНГК, ОККО и «Газтрим». «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 28 750 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива во вторник подорожали на 12 коп./л, до 19,26 грн/л. ОККО, «Анвитрейд», «Е.Коннект», «Принт Инжиниринг» и «Темиртранс-Захид» торговали трубопроводным ресурсом по 19,15-19,20 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены на уровне 18,90-18,95 грн/л. В Киеве ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, «Офис Бизнес Груп», «Авиа Ойл», «Альянс Энерго Трейд» и ВД «Интер» по 19,10-19,35 грн/л. «Премьера-Ойл» предлагала греческий ресурс в Николаеве по 19,00 грн/л, а «Август Пром» - по 18,30 грн/л.

Как сообщал enkorr, оптовые цены на дизельное топливо в период 30 августа по 4 сентября выросли на 880 грн/т, до 22 890 грн/т. Подорожание светлых нефтепродуктов было вызвано резким ростом котировок в Европе. Цены в ЕС отреагировали на информацию о стихийном бедствии в США, где из-за шторма «Харви» было остановлено производство на 12 НПЗ.