Цены на ДТ и бензины в розничных сетях 5 сентября стабильны

Во вторник, 5 сентября, розничные цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне 4 сентября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 4 сентября, составляет 21,90 грн/л.

В то же время, столичная сеть АЗС KLO снизила стоимость бензинов марок А-92 и А-95 на 60 коп./л, до 23,29 грн/л и 23,99 грн/л, соответственно. Бензин А-92 в сети «Татнефть» подорожал на 6 коп./л, до 23,16 грн/л.

Как сообщал enkorr, 3а период с 4 по 5 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 9 коп./л - до 15,88 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/4 сентября 2017 г., грн/л: