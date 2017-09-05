Автогаз в рознице 5 сентября просел еще на 9 коп

За период с 4 по 5 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 9 коп./л - до 15,88 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 20 коп./л - до 15,99 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети KLO (до 15,79 грн/л).

Кроме того, на 3-33 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, Shell, «БРСМ Нафта», «Авиас», Marshal, «Укрнафта», «Татнефть» и «Барс 2000».

Как сообщал enkorr, вчера, 4 августа, в среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л, до 15,97 грн/л.

Напомним, коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 4/5 сентября 2017 г., грн/л: