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Автогаз в рознице 5 сентября просел еще на 9 коп
13:00 05.09.2017 |
За период с 4 по 5 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 9 коп./л - до 15,88 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 20 коп./л - до 15,99 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети KLO (до 15,79 грн/л).
Кроме того, на 3-33 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, Shell, «БРСМ Нафта», «Авиас», Marshal, «Укрнафта», «Татнефть» и «Барс 2000».
Как сообщал enkorr, вчера, 4 августа, в среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л, до 15,97 грн/л.
Напомним, коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Тогда некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 4/5 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
15,84
|
0,00
|
Shell
|
15,99
|
-0,13
|
SOCAR
|
16,19
|
0,00
|
SUN OIL
|
15,87
|
-0,03
|
UPG
|
15,40
|
0,00
|
WOG
|
15,99
|
-0,20
|
Автотранс
|
14,78
|
0,00
|
Барс 2000
|
15,40
|
- 0,30
|
Род Ник
|
15,80
|
0,00
|
Авантаж
|
14,55
|
0,00
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,82
|
-0,05
|
БРСМ-Нафта
|
15,74
|
-0,19
|
KLO
|
15,79
|
-0,20
|
Marshal
|
15,65
|
-0,15
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
14,74
|
0,00
|
Народна
|
15,89
|
0,00
|
ОККО
|
15,99
|
-0,20
|
Маркет
|
16,32
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,42
|
-0,33
|
Укрнафта
|
15,87
|
-0,03
|
ZOG
|
16,49
|
0,00
|
Mango
|
15,30
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
15,88
|
-0,09
|
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