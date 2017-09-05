Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мировые цены на нефть 5 сентября по-прежнему не выражают единой динамики
08:29 05.09.2017 |
Мировые цены на нефть во вторник утром по-прежнему не выражают единой динамики, при этом американская нефтяная смесь марки WTI продолжает дорожать, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США восстанавливают работу после урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.17 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 52,22 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34% - до 47,45 доллара за баррель.
Стоимость американской нефти поднимается на фоне запуска НПЗ в стране, закрытых в связи с ураганом "Харви". Так, в частности, ExxonMobil сообщила о проведении мероприятий для возобновления работы своего нефтеперерабатывающего завода в Бейтауне (штат Техас), который является вторым по величине НПЗ в Америке. Также запуск НПЗ приводит и к снижению стоимости бензина, приводит агентство Рейтер мнение инвестаналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).
По данным Минэнерго США, ураган "Харви" вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США, почти 27%. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории Нового Орлеана.
Теперь инвесторы ожидают статданных по запасам нефти в США за неделю. На данный момент аналитики предполагают, что показатель снизился на 1,18%, или на 5,392 миллиона баррелей - до 452,408 миллиона баррелей. Данные будут опубликованы минэнерго страны в четверг.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Путин предостерег США от поставок летального оружия Украине, поскольку это лишь усугубит ситуацию на Донбассе
ТОП-НОВОСТИ
|Центробанки пустили криптовалюты под откос
|Эффект "Стингера". Почему Украине очень нужны "Джавелины", хотя стрелять ими особо некуда
|США в Совбезе ООН: Ким Чен Ын напрашивается на войну
|Генпрокуратура закрыла дело об уплате налогов главой Минфина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-августе морпорты увеличили переработку грузов на 1,6% до 86,95 млн тонн
|Мировые цены на нефть 5 сентября по-прежнему не выражают единой динамики
|Украина возглавила список приоритетных для посещения инвесторами стран в регионе EMEA - СМИ
|Нефть марки WTI продолжает расти, Brent восстановилась до $52,7 за баррель
|Данилюк надеется, что шестая программа с МВФ станет последней
|В Украине представили новый легкий самолет Y1 "Дельфин"
|За период работы системы мониторинга налоговых накладных заблокировано 0,5% от общего количества, - ГФС
Это интересно
|В США молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире
|Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
|Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
|Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
|Евросоюз запустил новую систему проверки машин на вредные выбросы