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Дизтопливо в опте подорожало еще на 430 грн/т – до 22 890 грн/т
17:18 04.09.2017 |
В понедельник, 4 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 430 грн/т - в среднем до 22 890 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Параллель», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 22 800 грн/т, максимальная - 23 050 грн/т. С российским ресурсом по 23 100 грн/т в Черниговской области выходил «Е.Коннект», а в Коростыне трубопроводным ресурсом торговала «Параллель» (22 900 грн/т).
ЗГНК продавала дизтопливо белорусского НПЗ в Коростене и Василькове по 23 100-23 200 грн/т. Литовское дизтопливо предлагали в Житомирской области - «Параллель», в Киевской - «Гранд Петрол» по цене 22 850 грн/т и 23 250 грн/т, соответственно. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 22 550 грн/т (+200 грн/т).
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 4 сентября выросла на 500 грн/т - до 30 610 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала только ЗНГК по 30 500-30 600 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 29 850 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 310 грн/т - до 29 220 грн/т. С белорусским топливом этой марки на рынок выходила ЗНГК по 29 400-29 550 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 28 750 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в понедельник подорожали на 20 коп./л, до 19,15 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Темиртранс-Захид» торговали трубопроводным ресурсом по 18,75-19,25 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены на уровне 19,00 грн/л. В Киеве ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, «Авиа Ойл» и ВД «Интер» по 19,00-19,20 грн/л. «Премьера-Ойл» предлагала греческий ресурс в Николаеве по 19,00 грн/л, а «Август Пром» - по 18,10 грн/л.
Как сообщал enkorr, подорожание светлых нефтепродуктов вызвано резким ростом котировок в Европе. За последние два дня стоимость бензинов в ЕС повысилась на $46/т - до $603/т. ДТ выросло на $23-26/т в зависимости от источника поставок. На европейские котировки, в свою очередь, повлияло стихийное бедствие США, где из-за шторма «Харви» было остановлено производство на 12 НПЗ.
Кроме того, украинские трейдеры опасаются возможных проблем с отгрузками ресурса с приостановленных на ремонт белорусских НПЗ и придерживают ресурс. Снижение курса гривны по отношению к доллару также повлияло на рост цен.
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