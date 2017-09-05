Розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС 4 сентября продолжают снижаться

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях SOCAR и UPG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л и до 15,40 грн/л, соответственно. На 31 коп./л цена на СУГ снизилась в сети «Народна» (до 15,89 грн/л).

Кроме того, на 2-36 коп./л автогаз подешевел в сетях AMIC, Shell, SUN OIL, «Автотранс», «Авиас», KLO, «Кворум», Mango и «Род-Ник». В то же время, сеть «Авантаж» повысила стоимость СУГ на 60 коп./л, до 15,15 грн/л.

В среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л, до 15,97 грн/л.

Как сообщал enkorr, коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

В ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 1/4 сентября 2017 г., грн/л: