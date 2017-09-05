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Информация об агентстве
Розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС 4 сентября продолжают снижаться
12:27 04.09.2017 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях SOCAR и UPG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л и до 15,40 грн/л, соответственно. На 31 коп./л цена на СУГ снизилась в сети «Народна» (до 15,89 грн/л).
Кроме того, на 2-36 коп./л автогаз подешевел в сетях AMIC, Shell, SUN OIL, «Автотранс», «Авиас», KLO, «Кворум», Mango и «Род-Ник». В то же время, сеть «Авантаж» повысила стоимость СУГ на 60 коп./л, до 15,15 грн/л.
В среднем по стране газ подешевел на 7 коп./л, до 15,97 грн/л.
Как сообщал enkorr, коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.
В ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 1/4 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
15,84
|
-0,09
|
Shell
|
16,12
|
-0,02
|
SOCAR
|
16,19
|
-0,30
|
SUN OIL
|
15,90
|
-0,17
|
UPG
|
15,40
|
-0,30
|
WOG
|
16,19
|
0,00
|
Автотранс
|
14,78
|
-0,20
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авантаж
|
15,15
|
+0,60
|
Род-Ник
|
15,79
|
-0,20
|
Барс 2000
|
15,70
|
0,00
|
Авиас
|
15,87
|
-0,02
|
БРСМ-Нафта
|
15,93
|
0,00
|
KLO
|
15,99
|
-0,15
|
Marshal
|
15,80
|
-0,10
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
14,74
|
-0,25
|
Народна
|
15,89
|
-0,31
|
ОККО
|
16,19
|
0,00
|
Кворум
|
15,99
|
-0,36
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,75
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,91
|
0,00
|
ZOG
|
16,49
|
0,00
|
Mango
|
15,30
|
-0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
15,97
|
-0,07
|
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