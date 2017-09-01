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Оптовые цены на топливо рванули вверх 1 сентября вслед за мировыми котировками
16:52 01.09.2017 |
Украинский топливный рынок отреагировал на глобальную конъюнктуру: в пятницу, 1 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 340 грн/т, - в среднем до 22 460 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Параллель», «Глуско Украина», «Анвитрейд», «Темиртранс-Захид» и «Альянс Энерго Трейд». Минимальная цена предложения составила 22 300 грн/т, максимальная - 22 550 грн/т. С российским ресурсом по 22 700 грн/т в Черниговской области выходили «Альянс Энерго Трейд» и «Е.Коннект».
«НП-Трейдинг» продавала дизтопливо белорусского НПЗ в Коростене по 22 350 грн/т. Литовское дизтопливо предлагали в Житомирской области - «Параллель», в Киевской - «Гранд Петрол» по цене 22 500 грн/т и 23 000 грн/т, соответственно. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 22 350 грн/т (+250 грн/т).
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 1 сентября выросла на 1 280 грн/т, до 30 110 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК и ОККО по 29 500-30 600 грн/т. Литовским ресурсом торговал «Гранд Петрол» В Киевской области по 31 000 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 29 450 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 1 300 грн/т - до 28 910 грн/т. С белорусским топливом этой марки на рынок выходили ОККО и ЗНГК по 28 500-29 450 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским топливом по 28 350 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в пятницу подорожали на 22 коп./л, до 18,93 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 18,75-18,80 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены на уровне 18,80 грн/л. В Киеве ДТ производства белорусских НПЗ предлагали ЗГНК, ВД «Интер» и «Альянс Энерго Трейд» по 19,00 грн/л. «Премьера-Ойл» предлагала греческий ресурс в Николаеве по 18,80 грн/л.
По мнению аналитиков, подорожание светлых нефтепродуктов вызвано резким ростом котировок в Европе. За последние два дня стоимость бензинов в Европе повысилась на $46/т, до $603/т на конец августа. ДТ выросло на $23-26/т в зависимости от источника поставок. На европейские котировки, в свою очередь, повлияло стихийное бедствие США. Из-за шторма «Харви» было остановлено производство на 12 НПЗ.
Кроме того, украинские трейдеры опасаются возможных проблем с отгрузками ресурса с приостановленных на ремонт белорусских НПЗ и придерживают ресурс. Снижение курса гривны по отношению к доллару также повлияло на рост цен.
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