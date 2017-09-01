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Розничная цена автогаза 1 сентября продолжает корректироваться
13:36 01.09.2017 |
За период с 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети «Татнефть» (до 15,75 грн/л).
Кроме того, на 3-40 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, AMIC, KLO, «БРСМ Нафта», «Барс 2000» и «Авантаж».
В среднем по стране газ подешевел на 10 коп./л до 16,04 грн/л.
Как сообщал enkorr, корректировка цен на автогаз началась вчера, 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.
29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.
С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» и участники рынка называют нехватку ресурса. Дефицит сжиженного газа на рынке оценивается в 20%.
Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 31 августа/1 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
15,93
|
-0,08
|
Shell
|
16,15
|
0,00
|
SOCAR
|
16,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
16,07
|
-0,03
|
UPG
|
15,70
|
0,00
|
WOG
|
16,19
|
-0,30
|
Автотранс
|
14,98
|
0,00
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,93
|
-0,18
|
Барс 2000
|
15,70
|
-0,20
|
Авантаж
|
14,55
|
-0,40
|
Род Ник
|
15,99
|
0,00
|
KLO
|
16,14
|
-0,05
|
Marshal
|
15,90
|
0,00
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
14,99
|
0,00
|
Народна
|
16,20
|
0,00
|
ОККО
|
16,19
|
-0,30
|
Маркет
|
15,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,75
|
-0,30
|
Укрнафта
|
15,91
|
0,00
|
ZOG
|
16,49
|
0,00
|
Mango
|
15,42
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
16,04
|
-0,10
|
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