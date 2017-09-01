Розничная цена автогаза 1 сентября продолжает корректироваться

За период с 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях ОККО и WOG автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,19 грн/л. На столько же цена на СУГ снизилась в сети «Татнефть» (до 15,75 грн/л).

Кроме того, на 3-40 коп./л автогаз подешевел в сетях SUN OIL, AMIC, KLO, «БРСМ Нафта», «Барс 2000» и «Авантаж».

В среднем по стране газ подешевел на 10 коп./л до 16,04 грн/л.

Как сообщал enkorr, корректировка цен на автогаз началась вчера, 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.

С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» и участники рынка называют нехватку ресурса. Дефицит сжиженного газа на рынке оценивается в 20%.

Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 31 августа/1 сентября 2017 г., грн/л: