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Цены на нефть снижаются после роста на 3% днем ранее
08:32 01.09.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции; вечером в четверг нефть дорожала на 3% на обеспокоенности инвесторов относительно последствий урагана "Харви" для нефтяного сектора США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.02 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% - до 52,73 доллара за баррель. Днем ранее стоимость увеличивалась почти на 3,5%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,66% - до 46,92 доллара за баррель.
Стоимость нефти опускается в рамках коррекции после сильного роста в четверг, динамика была спровоцирована переживаниями инвесторов относительно того, какие последствия оказал ураган "Харви" на нефтеперерабатывающие мощности США. В результате урагана выбыла почти девятая часть всех перерабатывающих мощностей страны, сообщило американское министерство энергетики.
Способствовало росту цен и снижение запасов "черного золота" за неделю. Уменьшение запасов по итогам недели, завершившейся 25 августа, составило 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 457,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагал уменьшение лишь на 0,41%, или на 1,908 миллиона баррелей, до 461,292 миллиона баррелей.
"Похоже, все решили, что ураган больше повлияет на перерабатывающие мощности, нежели на добычу. Добыча нормализуется быстрее, чем нефтепереработка, что только усугубит ситуацию с переизбытком нефти", - приводит агентство Рейтер слова риск-менеджера нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунана (Tony Nunan).
Позднее в пятницу рынок ожидает статданных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США по итогам недели. По итогам завершившейся 25 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на шесть штук, или на 0,63%, до 940 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 451 штуку, или в 2,08 раза.
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