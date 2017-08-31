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Цены на дизтопливо в опте выросли на 130 грн/т - до 22 140 грн/т
17:47 31.08.2017 |
В четверг, 31 августа, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 130 грн/т, - в среднем до 22 140 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», «Параллель», «Анвитрейд», «Закарпатнефтепродукт-М», «Глуско Украина», «Альянс Энерго Трейд», «Белойл Систем», и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 21 900 грн/т, максимальная - 22 500 грн/т.
ЗГНК продавала дизтопливо белорусского НПЗ в Киевской области по 22 500 грн/т.
Литовское дизтопливо предлагали в Житомирской области - ЗГНК, в Киевской - «Гранд Петрол» по цене от 22 100 грн/т до 22 500 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 22 100 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 31 августа подорожала на 220 грн/т, до 28 830 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагала только ЗНГК в Василькове по цене 28 900 грн/т. Литовским ресурсом торговал «Гранд Петрол» по 30 300 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 28 850 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 310 грн/т - до 27 610 грн/т. С белорусским топливом этой марки на рынок выходила только ЗНГК. «Укртатнафта» торговала кременчугским топливом по 27 750 грн/т. «Ойл Продакшн» выставлял шебелинскую «двойку» также по 27 000 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в четверг подорожали на 11 коп./л, до 18,72 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,40-18,50 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укроилпродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены на уровне 18,50-18,60 грн/л. «Август Пром» предлагал греческий ресурс в Николаеве по 17,90 грн/л, а «Премьера-Ойл» - по 18,40 грн/л.
Как сообщал enkorr, наблюдающееся на этой и прошлой неделях подорожание светлых нефтепродуктов источники на рынке связывают с активизацией сельскохозяйственных работ, а также с ростом котировок на нефтепродукты в Европе. Кроме того, в конце месяца компании традиционно подбивают свои балансы. Остановка белорусского НПЗ «Нафтан» на ремонтные работы также сказалась на объемах предложения.
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