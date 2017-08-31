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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Розничная цена автогаза 31 августа корректируется после ажиотажного скачка

12:59 31.08.2017 |

Нефть и безнин

 

За период с 30 по 31 августа розничные цены на сжиженный газ прекратили рост, в некоторых сетях автогаз незначительно подешевел. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В среднем по стране газ подешевел на 3 коп./л до 16,14 грн/л. Это первое снижение средних цен с начала месяца. По словам аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна ценовой ажиотаж проходит и рынок начинает корректироваться. «Ажиотажная составляющая прекразщает давить на рынок и цена начинает нащупывать экономически обоснованный уровень», - говорит он.

В частности, на AMIC газ подешевел на 6 коп./л, на Shell - на 3 коп./л. На 50 коп./л цены опустили «Автотранс» и «Надежда», столичная KLO 31 августа предлагает газ по 16,19 грн/л, что на 5 коп./л дешевле, чем днем ранее.

Как сообщал enkorr, 29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.

С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» и участники рынка называют нехватку ресурса. Дефицит сжиженного газа на рынке оценивается в 20%.

Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 30/31 августа 2017 г., грн/л:

Оператор

Цена

Изм.

AMIC

16,02

-0,06

Shell

16,15

-0,03

SOCAR

16,49

0,00

SUN OIL

16,10

0,00

UPG

15,70

0,00

WOG

16,49

0,00

Автотранс

14,98

-0,50

Параллель

16,49

0,00

Авиас

15,89

0,00

БРСМ-Нафта

16,11

0,00

Барс 2000

15,90

0,00

Авантаж

14,95

0,00

Род Ник

15,99

0,00

KLO

16,19

-0,05

Marshal

15,90

-0,10

Восток

14,85

0,00

Надежда

14,99

-0,50

Кворум

16,35

-0,14

ОККО

16,49

0,00

Маркет

15,62

0,00

Олас

16,25

-0,05

Укрнафта

15,91

0,00

ZOG

16,49

0,00

Катрал

16,87

-0,10

Средняя цена в Украине:

16,14

-0,03
По материалам: EnKorr
 

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