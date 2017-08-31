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Розничная цена автогаза 31 августа корректируется после ажиотажного скачка
12:59 31.08.2017 |
За период с 30 по 31 августа розничные цены на сжиженный газ прекратили рост, в некоторых сетях автогаз незначительно подешевел. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В среднем по стране газ подешевел на 3 коп./л до 16,14 грн/л. Это первое снижение средних цен с начала месяца. По словам аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна ценовой ажиотаж проходит и рынок начинает корректироваться. «Ажиотажная составляющая прекразщает давить на рынок и цена начинает нащупывать экономически обоснованный уровень», - говорит он.
В частности, на AMIC газ подешевел на 6 коп./л, на Shell - на 3 коп./л. На 50 коп./л цены опустили «Автотранс» и «Надежда», столичная KLO 31 августа предлагает газ по 16,19 грн/л, что на 5 коп./л дешевле, чем днем ранее.
Как сообщал enkorr, 29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.
С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» и участники рынка называют нехватку ресурса. Дефицит сжиженного газа на рынке оценивается в 20%.
Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз. В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 30/31 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
16,02
|
-0,06
|
Shell
|
16,15
|
-0,03
|
SOCAR
|
16,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
16,10
|
0,00
|
UPG
|
15,70
|
0,00
|
WOG
|
16,49
|
0,00
|
Автотранс
|
14,98
|
-0,50
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,11
|
0,00
|
Барс 2000
|
15,90
|
0,00
|
Авантаж
|
14,95
|
0,00
|
Род Ник
|
15,99
|
0,00
|
KLO
|
16,19
|
-0,05
|
Marshal
|
15,90
|
-0,10
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
14,99
|
-0,50
|
Кворум
|
16,35
|
-0,14
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
Маркет
|
15,62
|
0,00
|
Олас
|
16,25
|
-0,05
|
Укрнафта
|
15,91
|
0,00
|
ZOG
|
16,49
|
0,00
|
Катрал
|
16,87
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
16,14
|
-0,03
|
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