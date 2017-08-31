Нефть активно дорожает 31 августа, ноябрьская Brent поднялась выше $52 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы сочли падение на фоне урагана "Харви" и опасений перепроизводства нефти чрезмерным.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 в четверг подорожал на $1,09 (2,14%) - до 51,95 доллара за баррель. Торги по этому контракту завершаются в четверг, более активный ноябрьский фьючерс поднялся на 2,7%, до $52,11 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,28 (2,79%) - до $47,24 за баррель.

Правительство США объявило о выделении около 500 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва для НПЗ компании Philips 66 на побережье Мексиканского залива из-за дефицита поставок нефти после урагана "Харви". НПЗ должен будет вернуть такой же объем нефти в стратегический резерв после восстановления поставок.

Вместе с тем бензин в США подорожал на 12% в четверг, до максимума с июля 2015 года, после объявления о закрытии еще крупнейшего НПЗ страны в Порт-Артуре, принадлежащего Saudi Aramco через компанию-оператора Motiva. В общей сложности около 23% нефтеперерабатывающих мощностей США выведены из строя из-за урагана и наводнения в Техасе.

