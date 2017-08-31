Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть активно дорожает 31 августа, ноябрьская Brent поднялась выше $52 за баррель
18:08 31.08.2017 |
Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы сочли падение на фоне урагана "Харви" и опасений перепроизводства нефти чрезмерным.
Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 в четверг подорожал на $1,09 (2,14%) - до 51,95 доллара за баррель. Торги по этому контракту завершаются в четверг, более активный ноябрьский фьючерс поднялся на 2,7%, до $52,11 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,28 (2,79%) - до $47,24 за баррель.
Правительство США объявило о выделении около 500 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва для НПЗ компании Philips 66 на побережье Мексиканского залива из-за дефицита поставок нефти после урагана "Харви". НПЗ должен будет вернуть такой же объем нефти в стратегический резерв после восстановления поставок.
Вместе с тем бензин в США подорожал на 12% в четверг, до максимума с июля 2015 года, после объявления о закрытии еще крупнейшего НПЗ страны в Порт-Артуре, принадлежащего Saudi Aramco через компанию-оператора Motiva. В общей сложности около 23% нефтеперерабатывающих мощностей США выведены из строя из-за урагана и наводнения в Техасе.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Система "Единое окно" на таможнях обязательна с февраля 2018, - Минфин
|Нефть активно дорожает 31 августа, ноябрьская Brent поднялась выше $52 за баррель
|Цены на дизтопливо в опте выросли на 130 грн/т - до 22 140 грн/т
|Миссия МВФ прибудет в Украину 12 сентября для анализа выполнения условий по продолжению кредитования
|Цены на бензин и дизтопливо 31 августа не изменились
|Розничная цена автогаза 31 августа корректируется после ажиотажного скачка
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s