Розничные цены на топливо 30 августа остаются стабильными

В среду, 30 августа, розничные цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне цен 29 августа. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Кроме того, ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 30 августа, составляет 21,89 грн/л.

В то же время, согласно данным «А-95», бензины в сети» Азовнефтепродукт» подешевели на 0,50 грн/л: А-95+ - до 26,30 грн/л, бензин А-95 - до 25,00 грн/л, А-92 - до 24,00 грн/л.

Как сообщал enkorr, за период с 29 по 30 августа средняя цена автогаза по Украине выросла на 1 коп./л, до 16,17 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/29 августа 2017 г., грн/л: