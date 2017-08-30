Цены на автогаз 30 августа замедлили рост

За период с 29 по 30 августа цена автогаза выросла в некоторых сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, 6-13 коп./л автогаз подорожал в сетях «Укрнафта», Mango и «БРСМ-Нафта». На 1,51 грн/л, до 17,50 грн/л стоимость СУГ выросла в сети «Азовнефтепродукт».

В то же время, на станциях сетей Род-Ник и AMIC автомобильный газ подешевел на 40 коп./л и 12 коп./л. до 15,99 грн/л и 16,07 грн/л., соответственно.

Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 1 коп./л до 16,17 грн/л.

Как сообщал enkorr, 29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.

С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.

Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ответственным ведомствам разобраться в ситуации с ценами на СУГ. Антимонопольный комитет начал расследование.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 20/29 августа 2017 г., грн/л: