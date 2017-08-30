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Цены на автогаз 30 августа замедлили рост
12:56 30.08.2017 |
За период с 29 по 30 августа цена автогаза выросла в некоторых сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, 6-13 коп./л автогаз подорожал в сетях «Укрнафта», Mango и «БРСМ-Нафта». На 1,51 грн/л, до 17,50 грн/л стоимость СУГ выросла в сети «Азовнефтепродукт».
В то же время, на станциях сетей Род-Ник и AMIC автомобильный газ подешевел на 40 коп./л и 12 коп./л. до 15,99 грн/л и 16,07 грн/л., соответственно.
Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 1 коп./л до 16,17 грн/л.
Как сообщал enkorr, 29 августа в ходе пресс-конференции «Причины подорожания сжиженного газа» участники рынка и эксперты высказали мнение, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения, стабилизация рынка с последующим откатом цен ожидается в конце сентября - начале октября.
С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн/л и перевалила отметку в 16,5 грн/л. Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса.
Ситуацией заинтересовалось правительство. Во вторник, 29 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ответственным ведомствам разобраться в ситуации с ценами на СУГ. Антимонопольный комитет начал расследование.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 20/29 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
16,07
|
-0,12
|
Shell
|
16,18
|
0,00
|
SOCAR
|
16,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
16,10
|
0,00
|
UPG
|
15,70
|
0,00
|
WOG
|
16,49
|
0,00
|
Автотранс
|
15,48
|
0,00
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,23
|
+0,13
|
Барс 2000
|
15,90
|
0,00
|
Авантаж
|
14,95
|
0,00
|
Род Ник
|
15,99
|
-0,40
|
KLO
|
16,24
|
0,00
|
Marshal
|
16,00
|
0,00
|
Восток
|
14,85
|
0,00
|
Надежда
|
15,49
|
0,00
|
Народна
|
16,20
|
0,00
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
17,50
|
+1,51
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
16,05
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,91
|
+0,06
|
ZOG
|
16,49
|
0,00
|
Mango
|
15,42
|
+0,09
|
Средняя цена в Украине:
|
16,17
|
+0,01
|
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