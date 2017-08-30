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Цены на нефть остаются под давлением 30 августа после урагана "Харви" в США
08:20 30.08.2017 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы продолжают отыгрывать последствия урагана "Харви", который обрушился на Мексиканский залив; при этом рынок слабо реагирует на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.28 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41% - до 51,45 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,30% - до 46,30 доллара за баррель.
"Наводнение от тропического шторма "Харви" оказывает влияние на перерабатывающие мощности и, следовательно, на спрос на нефть", - приводит агентство Рейтер слова экспертов банка ANZ. По данным американского министерства энергетики, девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей США остановлены из-за урагана "Харви".
Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина".
На этом фоне данные API о снижении запасов "черного золота" в США слабо влияют на стоимость нефти. Согласно отчету API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 5,78 миллиона баррелей, до 457,42 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 582 тысячи баррелей. Запасы бензина увеличились на 476 тысяч баррелей, дистиллятов - снизились на 486 тысяч баррелей, сообщил API. Позднее в среду будут опубликованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю.
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