«Приват» 29 августа повысил цену автогаза

За период с 28 по 29 августа цена автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цену автогаза на 72 коп./л, до 15,89 грн/л. СУГ в сети госкомпании «Укрнафта» подорожал до 15,84 грн/л (+69 коп./л).

На 4 коп./л и на 33 коп./л сжиженный газ подорожал на АЗС «Тетанефть» и Mango, до 16,05 грн/л и 15,33 грн/л, соответственно.

В то же время, сети «БРСМ-Нафта», Shell, «Восток», AMIC и UPG снизили стоимость СУГ на своих станциях на 1-30 коп./л. Автогаз в сети «Барс 2000» подорожал на 40 коп./л.

Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 18 коп./л до 16,16 грн/л.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.

Консалтинговая группа «А-95» прогнозирует стабилизацию розничных цен к середине сентября.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/28 августа 2017 г., грн/л: