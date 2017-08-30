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«Приват» 29 августа повысил цену автогаза
12:32 29.08.2017 |
За период с 28 по 29 августа цена автогаза выросла в ряде крупных сетей. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цену автогаза на 72 коп./л, до 15,89 грн/л. СУГ в сети госкомпании «Укрнафта» подорожал до 15,84 грн/л (+69 коп./л).
На 4 коп./л и на 33 коп./л сжиженный газ подорожал на АЗС «Тетанефть» и Mango, до 16,05 грн/л и 15,33 грн/л, соответственно.
В то же время, сети «БРСМ-Нафта», Shell, «Восток», AMIC и UPG снизили стоимость СУГ на своих станциях на 1-30 коп./л. Автогаз в сети «Барс 2000» подорожал на 40 коп./л.
Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 18 коп./л до 16,16 грн/л.
Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.
Консалтинговая группа «А-95» прогнозирует стабилизацию розничных цен к середине сентября.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/28 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена, грн/л
|
Изм.
|
AMIC
|
16,20
|
-0,19
|
Shell
|
16,18
|
-0,04
|
SOCAR
|
16,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
16,10
|
0,00
|
UPG
|
15,70
|
-0,30
|
WOG
|
16,49
|
0,00
|
Автотранс
|
15,48
|
0,00
|
Параллель
|
16,49
|
0,00
|
Авиас
|
15,89
|
0,72
|
БРСМ-Нафта
|
16,10
|
-0,01
|
KLO
|
16,24
|
0,00
|
Барс 2000
|
15,90
|
+0,40
|
Авантаж
|
14,95
|
0,00
|
Род Ник
|
16,39
|
0,00
|
Marshal
|
16,00
|
0,00
|
Восток
|
14,85
|
-0,10
|
Надежда
|
15,49
|
0,00
|
Народна
|
16,20
|
0,00
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
Маркет
|
15,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
16,05
|
0,33
|
Укрнафта
|
15,84
|
0,69
|
ZOG
|
16,49
|
0,00
|
Mango
|
15,33
|
0,04
|
Средняя
|
16,16
|
0,18
|
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