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Нефть выросла в цене, аналитики прогнозируют возобновление переработки
08:21 29.08.2017 |
Нефть выросла в цене во вторник в ходе азиатской торговой сессии, поскольку рынки анализируют последствия урагана Харви для добывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Мексиканского залива, хотя ожидается по мере восстановления ущерба ожидается откат.
«Ситуация неравномерная. Корпус может возобновить работу на следующей неделе, Хьюстон - неизвестно когда, но в следующие несколько недель, когда все будет возвращаться в норму, цена должна немного скакнуть еще раз», - заявил аналитик ClipperDataМэтт Смит .
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли в цене на 0,43% до 46,77 доллара за баррель. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent подорожала на 0,27% до $51,56 за баррель
Вчера фьючерсы на нефть упали в цене, поскольку ураган Харви продолжил создавать перебои в работу нефтеперерабатывающих заводов на американском побережье Мексиканского залива, усиливая опасения, что запасы нефти вырастут.
Нефть начала неделю с падения, поскольку наводнение, вызванной ураганом, вынудило нефтеперерабатывающие заводы приостановить работу, что вызвало опасения по поводу избыточных запасов нефти.
По текущим оценкам, на данный момент приостановили работу добывающие предприятия, производящие 331 370 тыс. баррелей в день, что составляет 18,94% от 1,75 млн баррелей в день, производимых на побережье Мексиканского залива, по данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля Министерства внутренних дел США.
Хотя ожидается, что ураган будет создавать перебои в производстве нефти, аналитики считают, что снижение спроса на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов компенсирует сокращение объема производства.
Национальный центр по ураганам заявил, что наводнение, вызванное ураганом Харви, распространится на восток от Техаса в сторону Луизианы, где производятся 3,3 млн баррелей нефти в день.
Резкое падение цен на нефть пришлось на «медвежий» период для фьючерсов на нефть, на прошлой неделе упавших в цене четвертую неделю подряд, поскольку инвесторы сомневаются в том, что ОПЕК придерживается своих планов по сокращению объема добычи нефти.
На прошлой неделе ОПЕК провела встречу, посвященную вопросу падения уровня выполнения обязательств, но не смогла по ее результатам предложить никаких конкретных решений.
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