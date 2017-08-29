Розничные цены на бензин и ДТ 28 августа не изменились

В понедельник, 28 августа, розничные цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне цен 23 августа. Об этом EnKorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 – 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Кроме того, ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 28 августа, составляет 21,89 грн/л.

Как сообщал EnKorr, за период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 50 коп./л, до 16,5 грн/л.

Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/23 августа 2017 г., грн/л: