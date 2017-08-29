Автогаз подорожал еще на 50 коп./л за выходные

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 50 коп./л до 16,5 грн/л. Об этом EnKorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности WOG, SOCAR и OKKO за выходные повысили цены на 50-54 коп./л до 16,49 грн/л. AMIC поднял цены на 1,1 грн/л до 16,39 грн/л. В Киеве «Авантаж» повысил цены на 60 коп./л до 14,95 грн/л, «БРСМ-Нафта» - на 60 коп./л до 16,29 грн/л. Столичная сеть KLO снизила цены на 25 коп./л и предлагает газ по 16,24 грн/л

Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.