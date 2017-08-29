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Автогаз подорожал еще на 50 коп./л за выходные
12:59 28.08.2017 |
За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 50 коп./л до 16,5 грн/л. Об этом EnKorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности WOG, SOCAR и OKKO за выходные повысили цены на 50-54 коп./л до 16,49 грн/л. AMIC поднял цены на 1,1 грн/л до 16,39 грн/л. В Киеве «Авантаж» повысил цены на 60 коп./л до 14,95 грн/л, «БРСМ-Нафта» - на 60 коп./л до 16,29 грн/л. Столичная сеть KLO снизила цены на 25 коп./л и предлагает газ по 16,24 грн/л
Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.
Консалтинговая группа «А-95» прогнозирует стабилизацию розничных цен к середине сентября.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 28/23 августа 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
16,39
|
+1,11
|
Shell
|
16,22
|
+0,62
|
SOCAR
|
16,49
|
+0,50
|
SUN OIL
|
16,10
|
0,00
|
UPG
|
16,00
|
+0,60
|
WOG
|
16,49
|
+0,50
|
Автотранс
|
15,48
|
+0,90
|
Параллель
|
16,49
|
+0,50
|
Авиас
|
15,17
|
+0,83
|
БРСМ-Нафта
|
16,12
|
+0,65
|
KLO
|
16,24
|
-0,25
|
Барс 2000
|
15,50
|
0,00
|
Авантаж
|
14,95
|
+0,60
|
Род Ник
|
16,39
|
+0,89
|
Marshal
|
16,00
|
+0,20
|
Восток
|
14,95
|
-0,40
|
Надежда
|
15,49
|
+0,50
|
Народна
|
16,20
|
+1,30
|
ОККО
|
16,49
|
+0,54
|
Маркет
|
15,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,72
|
+0,57
|
Укрнафта
|
15,16
|
+0,85
|
ZOG
|
16,49
|
+0,50
|
Mango
|
15,29
|
+0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
15,98
|
+0,65
|
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