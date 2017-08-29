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Цены на нефть усилили снижение 28 августа, Brent опустилась до $51,75 за баррель
18:15 28.08.2017 |
Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в понедельник, поскольку закрытие НПЗ в США из-за урагана "Харви" привело к существенному ослаблению спроса на нефть.
При этом приостановка нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе не оказала столь же существенного влияния на рынок, и избыток предложения нефти увеличивается. Сначала падение затронуло только контракты на WTI, но в течение дня распространилось и на Brent.
Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 EET в понедельник подешевел на $0,66 (1,26%) - до 51,75 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,2 (2,51%) - до $46,69 за баррель.
"Нефть WTI падает, так как рынок ожидает, что НПЗ будут потреблять меньше нефти, поскольку на их возвращение к работе уйдут недели, а, может, и больше", - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Как сообщалось, из-за обрушившегося в пятницу на побережье Мексиканского залива в США урагана "Харви" приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет примерно 12% всех перерабатывающих мощностей в стране.
По оценкам американских властей на конец дня 27 августа (по местному времени), производство нефти на шельфе Мексиканского залива сократилось примерно на 379 тыс. б/с, или 21,6%. Кроме того, на суше приостановлена добыча в объеме, эквивалентном около 300 тыс. б/с, отмечают аналитики Commerzbank.
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